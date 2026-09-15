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Георги Бърдаров: Не трябва да пълним главите на децата с излишни факти

Георги Бърдаров: Не трябва да пълним главите на децата с излишни факти

Според писателя е необходима промяна в самата философия на образованието

Образователната система трябва да се промени и да постави акцент върху качеството на знанията и умението на децата да мислят и анализират, вместо върху количеството усвоена информация. Това заяви писателят и университетски преподавател Георги Бърдаров пред NOVA.

„Днес имаме нужда от хора, които мислят креативно, и от образователна система, която залага не на количествени, а качествени измерители на знанията“, посочи той.

Според Бърдаров е необходима промяна в самата философия на образованието. По думите му моделът, който се използва в България и в голяма част от света, е създаден в началото на индустриалната епоха и е бил предназначен за нуждите на съвсем различно общество.

„Тя създава поредното винтче в системата на индустриалния капитал“, коментира писателят.

Децата трябва да се научат да анализират информацията

Бърдаров посочи, че ролята на учителя също се е променила. Ако в миналото преподавателят е бил основният източник на знания, днес огромно количество информация е достъпно в интернет. Затова според него образователният процес трябва да бъде достатъчно интересен, за да мотивира учениците да участват активно.

„Първото нещо е не да им пълним главите с излишни факти, данни и информация, а как те да анализират тази информация, как да им е полезна в ежедневието, как да разграничат истинската от фалшивата новина. Ето това са неща, които трябва да бъдат вкарани“, заяви Бърдаров.

По думите му една от основните задачи пред съвременното образование е децата да се превърнат в активни участници в учебния процес, вместо да бъдат единствено пасивни слушатели.

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