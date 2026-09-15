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Спорт

Най-важното от спорта на 15.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 15.09.2026-та година
Пресцентър ДПС

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от деня:

Взеха ли още една федерация на Пеевски?

Българските щанги отново са в криза, но този път въпросите не са само за парите, дълговете и подготовката на националите. След повече от година, в която името на Делян Пеевски неизменно присъства около Българската федерация по вдигане на тежести, все по-логичен става въпросът къде свършва финансовата помощ за спорта и откъде започва политическото влияние.

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ЦСКА - ЦСКА 1948 и Левски срещу Арда в новия турнир на БФС

ЦСКА срещу ЦСКА 1948 е големият сблъсък от четвъртфиналите на новия турнир Купата на елита. Жребият противопостави Левски на Арда и размина двата пловдивски отбора. Наградният фонд на турнира ще е 720 000 евро. За всеки участник ще има 75 000 евро, а полуфиналистите ще вземат по 96 000. Финалистите са с по 150 000 евро, а победителят ще получи малко повече.

Домакините на мачовете са отборите с по-висока средна посещаемост на база данните от миналия сезон.

Ясни са денят и часът за осминафинала на България на ЕвроВолей

Вече са ясни денят и часът за осминафиналния двубой на България на Европейското първенство по волейбол за мъже.

Националите ще излязат на терена в "Арена София" в София на 19 септември, събота, от 19:00 часа.

Група "Б", в която България играе своите мачове, се кръстосва на осминафиналите с група "Д", чийто домакин е Румъния.

Номинираха българка за „Изгряваща звезда на годината“ в леката атлетика

Българската атлетка Виктория Ангелова е сред десетте номинирани за престижното отличие „Изгряваща звезда на годината“ при жените за 2026 г. на европейската атлетика. Номинацията е признание за впечатляващия сезон на младата ни състезателка, която се утвърди сред най-добрите в тройния скок при подрастващите.

През 2026 г. Ангелова спечели европейската титла до 18 години и световната до 20 в тройния скок. Българката е и лидерка в световната ранглиста до 20 години с резултат от 13.98 метра.

България без Десподов и Илия Груев за мачовете в Лигата на нациите

Българският национален отбор ще бъде без някои от основните си футболисти за предстоящите мачове от Лигата на нациите през септември и октомври, предаде Дспорт.

Капитанът Кирил Десподов и полузащитникът на Лийдс Илия Груев отпадат от сметките на селекционера Александър Димитров, тъй като продължават да лекуват контузии.

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ЦСКА - ЦСКА 1948 и Левски срещу Арда в новия турнир на БФС

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Ясни са денят и часът за осминафинала на България на ЕвроВолей

Ясни са денят и часът за осминафинала на България на ЕвроВолей

Номинираха българка за „Изгряваща звезда на годината“ в леката атлетика

Номинираха българка за „Изгряваща звезда на годината“ в леката атлетика

България без Десподов и Илия Груев за мачовете в Лигата на нациите

България без Десподов и Илия Груев за мачовете в Лигата на нациите

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