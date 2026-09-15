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"Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца

"Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца

Това показват данните от национално представително проучване на социологическа агенция „Мяра“ за БНТ

Повече от 70% от българите одобряват въвеждането на забрана за използване на социални мрежи от деца до 16-годишна възраст. Това показват данните от национално представително проучване на социологическа агенция „Мяра“ за БНТ.

Темата за ограничаването на достъпа на децата до социалните платформи все по-активно присъства в политическия дневен ред на Европа. В навечерието на новата учебна година въпросът ще бъде обсъден и в предаването „Референдум“ с участието на учители, ученици и експерти.

Най-силна подкрепа сред хората между 50 и 65 години

Данните показват, че подкрепата за забрана е особено висока сред хората на възраст между 50 и 65 години. Близо 80% от тях одобряват децата до 16 години да нямат достъп до социални мрежи.

Проучването разглежда и възможните ограничения за по-големите непълнолетни. Близо 60% от анкетираните одобряват младежите между 16 и 18 години да могат да използват социалните мрежи през деня.

В същото време 62% подкрепят пълна забрана за непълнолетни, а същият дял одобрява използването на социални мрежи в присъствието на възрастен.

42% не одобряват изкуствения интелект в училище

Проучването засяга и друга все по-актуална тема – използването на изкуствен интелект в образованието.

Най-голям дял от анкетираните – 42%, не одобряват използването на изкуствен интелект в училище. Подкрепа за навлизането на технологията в учебния процес изразяват 34% от допитаните.

Рисковете и ползите от социалните мрежи за децата, както и възможните модели за ограничаване на достъпа до тях, ще бъдат сред основните теми в дискусията между ученици, преподаватели и експерти.

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