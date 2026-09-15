Томас Райс напусна Лудогорец и поема Трабзонспор

Томас Райс е на крачка от това официално да бъде обявен за нов старши треньор на Трабзонспор. Германският специалист, който досега водеше Лудогорец, вече пристигна в Трабзон, където трябва да подпише договора си с турския клуб.

Назначението идва след раздялата с клубната легенда Фатих Теке, под чието ръководство Трабзонспор започна колебливо сезона в турската Суперлига.

Ръководството на клуба е действало бързо в търсенето на негов заместник, особено преди важния двубой срещу Галатасарай, и се е спряло на Райс, който вече има опит в турския футбол от престоя си начело на Самсунспор.

Сделката между двете страни е била финализирана в кратки срокове, като Райс е пристигнал с частен самолет, изпратен от президента на Трабзонспор.

Лудогорец ще получи около 1 милион евро компенсация за треньора, който пое разградчани през юли.

Още при пристигането си Райс бе посрещнат от фенове на "Черноморската буря". Германецът позира с шал на Трабзонспор и се включи в традиционното скандиране "ючлю", с което бързо спечели симпатиите на привържениците.