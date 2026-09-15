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Роналдо преживя тежка вечер: Ал-Насър бе разгромен с 0:4 в Азия

Роналдо преживя тежка вечер: Ал-Насър бе разгромен с 0:4 в Азия
АП/БТА

Португалецът остана на терена през целия мач, но тимът му нямаше отговор срещу Ал-Аин в старта на Азиатската Шампионска лига

Ал-Насър допусна тежка загуба с 0:4 от Ал-Аин в първия кръг от основната фаза на Азиатската Шампионска лига. Кристиано Роналдо игра цял мач за отбора от Рияд, но не успя да помогне на своя тим да избегне едно от най-разгромните поражения в кариерата му.

Ал-Аин поведе в 25-ата минута чрез Ел Хусине Рахим и се оттегли на почивката с минимален аванс.

След паузата домакините поеха пълен контрол над двубоя. Рахим отбеляза втория си гол в 63-тата минута, а до края Суфиан Рахими и Йоргос Якумакис оформиха крайното 4:0.

Роналдо имаше няколко възможности да се разпише. Португалецът отправи опасен удар от статично положение, спасен от Халид Ейса, а в друга ситуация излезе на добра позиция, но загуби равновесие преди да нанесе удар.

Звездата на Ал-Насър се замеси и в любопитен момент, след като повали съперников футболист с прийом, наподобяващ хватка от борбата.

Гостите отправиха повече удари през второто полувреме, но нито Роналдо, нито Жоао Феликс успяха да преодолеят 37-годишния вратар на Ал-Аин Халид Ейса.

Поражението е второ за Ал-Насър през сезона. Тимът на Анге Постекоглу започна с четири поредни победи в първенството, но след това загуби от Ал-Итихад с 1:2 и направи 1:1 с Ал-Халеей.

Следващият мач за Роналдо и компания е домакинство на новака Ал-Дирия след паузата за националните отбори

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