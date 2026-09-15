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Най-важното от България на 15.09.2026 г.

Най-важното от България на 15.09.2026 г.

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Започна новата учебна година за над 55 хиляди първокласници у нас.

"Всяка нова учебна година започва с училищния звънец. Но истинското начало е в усилията на хилядите хора с една обща мисия - да дадат на всяко дете знание, увереност и шанс да намери своя път в живота. Защото именно в училище децата постепенно откриват себе си и света - учат се да задават въпроси, да търсят отговори, да защитават позицията си и да уважават другия. Да бъдат свободни в мисленето си и отговорни в действията си".

Това се казва в приветствието на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев за първия учебен ден до учителите, директорите, учениците и родителите, съобщи пресцентърът на ведомството.

„Уважаеми учители, зная, че зад всеки малък успех стоят много ежедневни усилия, които често остават невидими. Да задържите вниманието на едно дете, да го мотивирате, да бъдете взискателни, без да го отказвате, и да намирате път към него дори когато това изглежда трудно. Именно тези малки всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия, която без вашата отдаденост няма как да бъде изпълнена”, с тези думи се обръща към учителите образователният министър.

Министър Вълчев отбелязва, че до тях стоят и педагогическите специалисти, които подкрепят развитието, устойчивостта и успехите на децата. А от директорите зависи всички тези хора да бъдат истински екип.

Премиерът Румен Радев проведе среща в Министерски съвет с представители на пътно-строителния бранш.

"Аз лично ще настоявам изградените вече магистрали, ако ще има задължително условие от ЕК за концесии, да имаме символична такса, колкото да се поддържат пътищата", добави той.

Радев бе категоричен, че трябва час по-скоро да градим скоростни пътища при високо качество и безопасност. Според него обаче думата "концесия" се е превърнала в мръсна дума.

"Министър Шишков има карт бланш да сключва договори с изпълнители", добави Радев.

В събитието участват министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, представители на браншови организации и на неправителствения сектор.

Премиерът отбеляза още, че целта е да се търсят публично-частни партньорства, вид концесия, за строителството на пътища и тунели, като акцентира, че не става дума за вече започнало строителство с публични средства като автомагистралите „Тракия“, „Марица“, „Хемус“ и „Струма“.

"Знаем, че няма как да си говорим за икономика, икономически ръст, за балансирано развитие на регионите и решаване на демографските проблеми, ако нямаме съвременна свързаност, а това означава модерни и безопасни пътища", заяви Радев.

Ивайло Симеонов вече официално е в президентската надпревара, но големият политически въпрос около кандидатурата му остава без отговор: ще застане ли ГЕРБ зад независимия кмет на Елин Пелин?

Нов сигнал, който подхранва подобен сценарий, дойде от Надежда Ганева – комуникационен експерт и бивш съветник на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. В ефира на NOVA NEWS тя открои Симеонов сред кандидатите, които могат да разместят предварителните сметки.

„Има и други кандидати, като кмета на Елин Пелин, който може да изненада с резултата, ако направи интересна кампания“, заяви Ганева в коментар за предстоящия президентски вот.

Само по себе си изказването не представлява официална позиция на ГЕРБ. Политическият му контекст обаче трудно може да бъде пренебрегнат заради предишната роля на Ганева в екипа на Даниел Митов и заради последователността на събитията около кандидатурата на Симеонов.

„Таралеж“ съобщи първи за възможната подкрепа

Протест с искане за оставката на правителството на Румен Радев се проведе в центъра на София. Демонстрацията е организирана от активиста Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ.

Протестиращите се събраха в района на Министерския съвет, като част от тях бяха пред парадния вход на Народното събрание, срещу президентството и около фонтана пред сградата на държавния глава.

Организаторите отправиха редица критики към управлението, свързани с бюджетния дефицит, външния дълг и според тях недостатъчните действия срещу организираната престъпност.

Сред мотивите за демонстрацията бяха и закриването на Комисията по досиетата и твърдения за зависимости на правителството от Русия. Според организаторите политиката на кабинета създава рискове за националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите ѝ в Европейския съюз.

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