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Протест в "Красно село": Искаме си зелените площи

Протест в "Красно село": Искаме си зелените площи
Снимка: БТА

От Столична община са категорични, че там трябва да има детска градина

Ново напрежение в столичния район „Красно село“ заради плановете за строеж на детска градина върху зелена площ. Жители отново излизат на протест и настояват проектът да бъде преместен на друго място. 

Миналата година съвсем случайно научихме от кмета на „Красно село“, че предстои поляната с бабуната да бъде застроена с детска градина, от което тръгнаха нашите протестни действия“, разказват жители в ефира на Нова телевизия.

Според протестиращите между районната и Столичната община има разминаване в информацията за бъдещето на зелената площ. Жителите твърдят, че от районната администрация са им заявили, че до нея не достига достатъчно информация от Столичната община.

От Столичната община, според протестиращите, са посочили, че на терена все пак ще бъде изградена детска градина. Тя ще бъде с четири групи, а пешеходният достъп през терена ще бъде запазен.

По думите на жителите първоначалният план е предвиждал именно премахване на пътеката покрай оградата на училището, която е основна пешеходна връзка между бул. „Бъкстон“ и 20-та поликлиника.

Ние просто си искаме зеленото пространство“, категорични са протестиращите.

До момента те са събрали над 1200 подписа в подкрепа на искането теренът да остане зелена площ. Жителите настояват и за среща с общината и заявяват, че са готови да обсъдят възможни решения.

По думите им проблемът с недостига на места в детските градини не е толкова в „Красно село“, колкото в „Манастирски ливади“.

Позицията на Столичната община е, че площта ще бъде превърната в детска градина. Докато се подготвя и реализира проектът, теренът ще бъде използван като двор за 142-ро и 203-то училище, тъй като в техните дворове в момента се извършват ремонтни дейности.

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