116 счупени бариери от началото на годината на жп прелез край Враца

Само от началото на 2026 г. бариерите на жп прелез край Враца са били счупени 116 пъти от преминаващи автомобили. За сравнение, през цялата минала година подобните случаи са били 112, показват данни на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Прелезът се намира на международния път Е79, край обхода на Враца, и ежедневно през него преминават между 4000 и 5000 леки и товарни автомобила. Мястото е само на около километър от прелеза, където преди дни влак се сблъска с тир.

Съоръжението е автоматизирано и разполага с бариери, светлинна и звукова сигнализация. Системата се задейства при преминаването на влака през датчици, разположени на около 1850 метра от прелеза. Между 6 и 8 секунди след включването на сигнализацията бариерите започват да се спускат.

При проблем със съоръжението машинистът не получава сигнал, че прелезът е обезопасен. В този случай влакът преминава през участъка със скорост до 15 км/ч, в готовност за спиране и с подаване на звуков сигнал.

По над 100 счупени бариери годишно

„За миналата година 112 пъти точно на този прелез е счупена бариерата от моторни превозни средства, а за тази година до този момент са счупени 116 пъти“, обясни Емил Симеонов от Службата за безопасност на превозите към НКЖИ пред БТВ.

След всеки подобен случай се преглеждат записите от камерите, а информацията се предоставя на компетентните органи. Съставя се протокол за пътнотранспортно произшествие, а НКЖИ търси от застрахователя на автомобила средствата за възстановяване на съоръжението.

Едно счупване на бариера струва средно около 500 евро. При приблизително всеки десети удар се налага подмяна и на цялата конструкция.

По думите на Симеонов най-често щетите са причинявани от товарни автомобили, въпреки че не може да се направи категорично разграничение между нарушенията на леките и тежкотоварните превозни средства.

„Не си играйте на руска рулетка“

„Един автомобил тежи около един тон, а един влак може да тежи до около 3000 тона“, посочи Симеонов.

В този участък пътническите влакове могат да развиват скорост до 90 км/ч, а товарните – до 80 км/ч.

„Искам да призова шофьорите да не си играят на руска рулетка, защото шансовете срещу влака са им много малки“, заяви той.

През прелеза преминават около 48 влака на денонощие. За последните 10 години там е регистриран един инцидент, при който няма загинали или ранени.