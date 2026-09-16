Небето на 16 септември: Слънцето се връща с до 28 градуса, дъжд остава на югоизток
След хладния 15 септември температурите тръгват нагоре; повече слънце ще има в по-голямата част от страната, а по Южното Черноморие облаците остават
16 септември връща по-спокойното и по-топло време. Над по-голямата част от България ще преобладава слънце, а максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София – около 25°. Слаби краткотрайни валежи са възможни главно в Югоизточна България, а следобед – на отделни места в планините. По Черноморието ще бъде 24°–26°, но по южното крайбрежие облачността ще остане по-значителна.
Сутринта все още носи усещането за ранна есен. Минималните температури са предимно между 10° и 15°, а в София – около 12°.
В Източна България и на отделни места в низините сутринта ще има ниска облачност или мъгла, които постепенно ще се разсеят.
През деня слънцето ще има водеща роля над по-голямата част от страната.
Къде ще превали
Валежите ще бъдат малко и локални.
Слаб краткотраен дъжд е възможен главно в Югоизточна България.
Следобед на отделни места ще превали и в планинските райони, най-вече в масивите на Югозападна България и Централна Стара планина.
Не се очаква широко разпространена гръмотевична или валежна обстановка.
Вятърът ще бъде слаб, а в югоизточните райони – до умерен от изток-североизток.
Температурите тръгват нагоре
След хладния първи учебен ден температурите постепенно се повишават.
Максималните стойности ще бъдат 23°–28°.
В София се очакват около 25°.
В най-топлите райони на Южна България термометрите ще се приближат до 28°, но сутрешните часове ще останат чувствително по-хладни.
Голямата дневна температурна амплитуда вече е една от характерните особености на септемврийското време.
София – от 12 до 25 градуса
В София сутринта ще бъде прохладна – около 12°.
През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността.
Максималната температура ще достигне около 25°.
Съществени валежи в столицата не се очакват.
Така след студеното начало на седмицата следобедът вече ще бъде приятно топъл, но сутрин и вечер ще остава необходима връхна дреха.
По Черноморието – повече слънце на север, облаци и слаб дъжд на юг
По Черноморието ще има слънчеви периоди с временни увеличения на облачността.
По Южното Черноморие облаците ще бъдат повече и на места ще има слаби краткотрайни валежи.
Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.
Максималните температури ще бъдат 24°–26°.
Температурата на морската вода остава 23°–25°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.
Морето остава сравнително топло за средата на септември, като условията по северното крайбрежие ще бъдат по-благоприятни през деня.
В планините – хладно по високите части
В планините ще има променлива облачност.
На отделни места, главно в масивите на Югозападна България и Централна Стара планина, ще превали слаб дъжд.
По високите части ще духа до умерен вятър от северната четвърт.
Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, а на 2000 метра – около 10°.
След вчерашните зимни нотки по най-високите върхове условията постепенно се подобряват, но във високата планина вече трябва да се планира като за есен.
Какво следва
През следващите дни тенденцията е към повече слънце и постепенно затопляне.
В четвъртък дневните температури ще се повишат още и в много райони ще достигнат около 25°–29°.
В петък ще остане сравнително топло за средата на септември, като във вътрешността на страната на места термометрите отново ще се приближат до 30°.
Сутрините обаче ще останат прохладни.
Към почивните дни вероятността за краткотрайни валежи отново ще се увеличи – първоначално главно в Западна България, а впоследствие и на изток.
Обобщение
16 септември връща слънцето и няколко градуса към дневните температури.
Максималните стойности ще бъдат 23°–28°, а в София – около 25°.
Слаб краткотраен дъжд е възможен главно в Югоизточна България, а следобед – на отделни места в планините.
По Черноморието ще бъде 24°–26°, с морска вода 23°–25° и вълнение 2–3 бала. По южното крайбрежие ще има повече облаци и локални превалявания.
В планините ще бъде около 16° на 1200 метра и 10° на 2000 метра.
След хладния 15 септември затоплянето започва, но разликата между сутринта и следобеда остава голяма.
Септември показва двете си лица – прохладно утро и почти лятно слънце следобед. Днес термометрите се връщат до 28 градуса, а към края на седмицата на места отново ще се доближат до 30.