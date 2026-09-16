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Небето на 16 септември: Слънцето се връща с до 28 градуса, дъжд остава на югоизток

Небето на 16 септември: Слънцето се връща с до 28 градуса, дъжд остава на югоизток

След хладния 15 септември температурите тръгват нагоре; повече слънце ще има в по-голямата част от страната, а по Южното Черноморие облаците остават

16 септември връща по-спокойното и по-топло време. Над по-голямата част от България ще преобладава слънце, а максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София – около 25°. Слаби краткотрайни валежи са възможни главно в Югоизточна България, а следобед – на отделни места в планините. По Черноморието ще бъде 24°–26°, но по южното крайбрежие облачността ще остане по-значителна.

Сутринта все още носи усещането за ранна есен. Минималните температури са предимно между 10° и 15°, а в София – около 12°.

В Източна България и на отделни места в низините сутринта ще има ниска облачност или мъгла, които постепенно ще се разсеят.

През деня слънцето ще има водеща роля над по-голямата част от страната.

Къде ще превали

Валежите ще бъдат малко и локални.

Слаб краткотраен дъжд е възможен главно в Югоизточна България.

Следобед на отделни места ще превали и в планинските райони, най-вече в масивите на Югозападна България и Централна Стара планина.

Не се очаква широко разпространена гръмотевична или валежна обстановка.

Вятърът ще бъде слаб, а в югоизточните райони – до умерен от изток-североизток.

Температурите тръгват нагоре

След хладния първи учебен ден температурите постепенно се повишават.

Максималните стойности ще бъдат 23°–28°.

В София се очакват около 25°.

В най-топлите райони на Южна България термометрите ще се приближат до 28°, но сутрешните часове ще останат чувствително по-хладни.

Голямата дневна температурна амплитуда вече е една от характерните особености на септемврийското време.

София – от 12 до 25 градуса

В София сутринта ще бъде прохладна – около 12°.

През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността.

Максималната температура ще достигне около 25°.

Съществени валежи в столицата не се очакват.

Така след студеното начало на седмицата следобедът вече ще бъде приятно топъл, но сутрин и вечер ще остава необходима връхна дреха.

По Черноморието – повече слънце на север, облаци и слаб дъжд на юг

По Черноморието ще има слънчеви периоди с временни увеличения на облачността.

По Южното Черноморие облаците ще бъдат повече и на места ще има слаби краткотрайни валежи.

Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат 24°–26°.

Температурата на морската вода остава 23°–25°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

Морето остава сравнително топло за средата на септември, като условията по северното крайбрежие ще бъдат по-благоприятни през деня.

В планините – хладно по високите части

В планините ще има променлива облачност.

На отделни места, главно в масивите на Югозападна България и Централна Стара планина, ще превали слаб дъжд.

По високите части ще духа до умерен вятър от северната четвърт.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, а на 2000 метра – около 10°.

След вчерашните зимни нотки по най-високите върхове условията постепенно се подобряват, но във високата планина вече трябва да се планира като за есен.

Какво следва

През следващите дни тенденцията е към повече слънце и постепенно затопляне.

В четвъртък дневните температури ще се повишат още и в много райони ще достигнат около 25°–29°.

В петък ще остане сравнително топло за средата на септември, като във вътрешността на страната на места термометрите отново ще се приближат до 30°.

Сутрините обаче ще останат прохладни.

Към почивните дни вероятността за краткотрайни валежи отново ще се увеличи – първоначално главно в Западна България, а впоследствие и на изток.

Обобщение

16 септември връща слънцето и няколко градуса към дневните температури.

Максималните стойности ще бъдат 23°–28°, а в София – около 25°.

Слаб краткотраен дъжд е възможен главно в Югоизточна България, а следобед – на отделни места в планините.

По Черноморието ще бъде 24°–26°, с морска вода 23°–25° и вълнение 2–3 бала. По южното крайбрежие ще има повече облаци и локални превалявания.

В планините ще бъде около 16° на 1200 метра и 10° на 2000 метра.

След хладния 15 септември затоплянето започва, но разликата между сутринта и следобеда остава голяма.

Септември показва двете си лица – прохладно утро и почти лятно слънце следобед. Днес термометрите се връщат до 28 градуса, а към края на седмицата на места отново ще се доближат до 30.

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