До 18 септември ограничават летенето и плаването край полигон "Шабла"

От днес до 18 септември на зенитния полигон на Военновъздушните сили (ВВС) "Шабла" ще се проведат полети с изпълнение на бойни стрелби по въздушни мишени с летателни екипажи от състава на ВВС. Това съобщиха във Фейсбук от ВВС.

Командването на ВВС информира, че на 16 и 17 септември от 11:00 ч. до 18:00 ч. и от 20:00 ч. до 02:00 ч., както и на 18 септември от 11:00 ч. до 18:00 ч., активира опасни зони, намиращи се във въздушното пространство над полигона и прилежащата му акватория и териториалното море – между нос Калиакра, нос Карталборун и линията, отстояща на 100 км успоредно на бреговата ивица.