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Ливърпул видя сметката на Тотнъм, 16-годишен блести за Арсенал

Ливърпул видя сметката на Тотнъм, 16-годишен блести за Арсенал
БТА

Без изненади в мачовете на фаворитите

Ливърпул продължават напред в турнира за Купата на лигата след победа с 3:1 над Тотнъм в зрелищен сблъсък на „Анфийлд“. Попаденията за домакините реализираха Алексис Мак Алистър, Коди Гакпо и Доминик Собослай, а за гостите се разписа Конър Галахър.

Ливърпул се препъна срещу Фулъм, Хъл остана непобеден след 2:2 с Челси

Натискът на Ливърпул даде резултат в средата на полувремето. Аржентинският халф Алексис Мак Алистър откри с феноменален и изключително точен шут от границата на пеналтерията, пращайки топката право в горния ляв ъгъл - 1:0. Девет минути след подновяването на играта домакините удвоиха аванса си. Коди Гакпо получи пространство, смени посоката на удобния си крак и с премерен удар в далечния ъгъл увеличи аванса на домакините.

Тотнъм върна интригата в 69-ата минута. Конър Галахър намали резултата след асистенция на Матеуш Фернандеш и вдъхна надежди на „шпорите“ за обрат. В добавеното време обаче Ливърпул сложи точка на спора. Резервата Доминик Собослай се разписа за крайното 3:1 с феноменален гол и подпечата класирането на своя тим за следващата фаза на турнира.

Арсенал също си осигури място в следващата фаза на Карабао къп след голово шоу и убедителен успех с 4:2 при гостуването на Ипсуич. Над всички в срещата беше 16-годишният талант Макс Дауман, който се отчете с две попадения и асистенция за триумфа на столичния гранд.

ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 1/16-ФИНАЛИТЕ В ТУРНИРА ЗА КУПАТА НА ЛИГАТА

Изиграни мачове на 8–9 септември:

Челси – Лийдс 6:3

Борнемут – Линкълн Сити 4:0

Кристъл Палас – Мидълзбро 3:0

Съндърланд – Хъл Сити 1:0

Милуол – Нюкасъл 0:1

Мачове от 15 септември:

Уест Хям – Фулъм 2:3

Ипсуич Таун – Арсенал 2:4

Ливърпул – Тотнъм 3:1

Рединг – Брентфорд 1:2

Питърбъро – Барнзли 7:6 след дузпи, 3:3 в редовното време

Мачовете днес:

Евертън – Улвърхемптън

Флийтууд Таун – Шефилд Юнайтед

Ковънтри Сити – Астън Вила

Манчестър Юнайтед – Брайтън 

Двубоят на 17 септември:

Манчестър Сити – Норич Сити

Заб. С удебелен шрифт са отборите, които продължават напред към 1/8-финалите, жребият за които ще бъде изтеглен веднага след края на двубоя между Манчестър Юнайтед и Брайтън на 16 септември в сряда вечер.

 

 

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