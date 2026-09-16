Реал Мадрид се измъкна от резил с гол в добавеното време

Реал Мадрид записа драматична победа като гост на Елче с 3:2 в мач от 6-ия кръг на испанската Ла Лига. Кралския клуб поведе с 2:0 през първото полувреме, но позволи изравняване след почивката и трябваше да трепери до последно. Все пак резервата Карлос Еспи донесе трите точки с гол в добавеното време.

Тимът на Жозе Моуриньи показа две лица в мача. Ппрез първото полувреме бе пълен господар на терена и поведе с два гола след гол на Арда Гюлер и пряк свободен удар в 26-ата минута и попадение на Килиан Мбапе в 33-ата минута. През втората част обаче мадридчани дадоха инициативата на съперника си и бяха наказани от Абиел Осорио в 71-ата и Фернандо Ниньо в 83-ата минута.

Тогава на сцената отново излезе златната резерва Карлос Еспи. Килиан Мбапе организира светкавична контраатака и сервира топката на колегата си в атака, който хладнокръвно оформи крайното 3:2. На 23 август Еспи реализира победен гол в добавеното време и в мача срещу Еспаньол (2:1).

Така Реал събра 15 точки и се изравни на върха в Ла Лига с Барселона. Каталунците обаче имат мач по-малко.