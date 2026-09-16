Вече са ясни възможните съперници на България в елиминациите на европейското по волейбол

Вече са ясни денят и часът, в които националният отбор на България ще изиграе своя осминафинален двубой от европейското първенство по волейбол. „Лъвовете" излизат на 19 септември (събота) от 19:00 часа, но все още не е сигурно срещу кой отбор.

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Това ще зависи изцяло от резултата от днешния двубой от група В срещу Полша. В случай, че България спечели с 3:0 или 3:1, ще завърши на второто място в своята група и ще срещна третия от група D. При всякакъв друг резултат „лъвовете“ остават на третата позиция и ще играят с втория от група D.

Там Франция ще завърши на първата позиция пред Германия и Румъния, които ще са съответно втори и трети. Това означава, че един от тези два отбора ще бъде съперник на България в събота. Единствената въпросителна в група D е свързано с четвъртото място, като то ще се реши в директен двубой между Турция и Латвия днес.