Новини
Търси
Подкаст
Свят

Израел дава разузнавателни данни на Саудитска Арабия срещу хутите

Израел дава разузнавателни данни на Саудитска Арабия срещу хутите
АП/БТА

Това твърдят публикации в израелските медии

Израел е започнал да предоставя разузнавателна информация на Саудитска Арабия относно йеменските хути чрез Централното командване на САЩ (CENTCOM). Този ход идва в момент, когато Рияд търси допълнителна подкрепа срещу групировката, съобщават израелски медии.

Израелската държавна обществена телевизия KAN информира, че Саудитска Арабия се е обърнала към САЩ за съдействие срещу хутите, след което Вашингтон е пренасочил искането към Тел Авив. Неназован дипломатически източник потвърди пред медията, че Израел вече е задействал доставката на разузнавателни данни за Рияд чрез американско посредничество.

Докладът разкрива още, че в Кайро се е провела среща по сигурността в рамките на разговорите между саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси, на която са присъствали и представители на CENTCOM.

По време на заседанието е предложено създаването на съвместен регионален механизъм за оказване на помощ на Саудитска Арабия срещу хутите. В тази връзка представителите на САЩ са предложили на саудитските служители сътрудничество в разузнаването, според цитираните източници.

В официално изявление след срещата египетското президентство обяви, че двамата лидери са подчертали критичната нужда от опазване на свободата и сигурността на корабоплаването през протока Баб ел-Мандеб и Червено море. Президентът Ал-Сиси изрази подкрепа за мерките на Саудитска Арабия за защита на нейната сигурност и стабилност. Президентството допълни, че разговорите са обхванали и усилията за постигане на цялостно и устойчиво политическо решение на кризата в Йемен.

Още по темата

Тръмп изпраща на Израел 40 000 мощни бомби в сделка за 2,8 млрд долара

Тръмп изпраща на Израел 40 000 мощни бомби в сделка за 2,8 млрд долара

Военни лидери на Израел, САЩ и арабски държави се събраха тайно в Германия заради войната с Иран

Военни лидери на Израел, САЩ и арабски държави се събраха тайно в Германия заради войната с Иран

Израел предупреди за нови удари по „Хизбула“

Израел предупреди за нови удари по „Хизбула“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Водещи

Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

  • Преди 2 минути
BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 22 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 22 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 24 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 35 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 46 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 47 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 48 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 51 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 59 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 59 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 1 час
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 1 час
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 1 час
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 1 час