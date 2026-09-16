Израел дава разузнавателни данни на Саудитска Арабия срещу хутите

Израел е започнал да предоставя разузнавателна информация на Саудитска Арабия относно йеменските хути чрез Централното командване на САЩ (CENTCOM). Този ход идва в момент, когато Рияд търси допълнителна подкрепа срещу групировката, съобщават израелски медии.

Израелската държавна обществена телевизия KAN информира, че Саудитска Арабия се е обърнала към САЩ за съдействие срещу хутите, след което Вашингтон е пренасочил искането към Тел Авив. Неназован дипломатически източник потвърди пред медията, че Израел вече е задействал доставката на разузнавателни данни за Рияд чрез американско посредничество.

Докладът разкрива още, че в Кайро се е провела среща по сигурността в рамките на разговорите между саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси, на която са присъствали и представители на CENTCOM.

По време на заседанието е предложено създаването на съвместен регионален механизъм за оказване на помощ на Саудитска Арабия срещу хутите. В тази връзка представителите на САЩ са предложили на саудитските служители сътрудничество в разузнаването, според цитираните източници.

В официално изявление след срещата египетското президентство обяви, че двамата лидери са подчертали критичната нужда от опазване на свободата и сигурността на корабоплаването през протока Баб ел-Мандеб и Червено море. Президентът Ал-Сиси изрази подкрепа за мерките на Саудитска Арабия за защита на нейната сигурност и стабилност. Президентството допълни, че разговорите са обхванали и усилията за постигане на цялостно и устойчиво политическо решение на кризата в Йемен.