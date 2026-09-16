УЕФА обяви новия формат в Лигата на нациите

УЕФА официално промени формата на турнира Лига на нациите от 2028 година. Това се случи по време на Конгреса на централата в Солун, като от следващото издание на надпреварата ще има значителни промени. Турнирът ще премине от досегашните четири дивизии към три, като целта е националните отбори да играят повече равностойни и конкурентни мачове.

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В новия формат ще има три лиги - A, B и C, като всяка от тях ще включва по 18 отбора. Заради общия брой от 55 национални отбора в турнира обаче Лига C ще има една група от седем и две групи от шест отбора.

Всяка лига ще бъде разделена на три групи по шест тима. Отборите ще изиграят по шест мача в груповата фаза срещу пет различни съперника. Съперниците ще бъдат определяни от различни урни, като срещу един от тях ще има два мача: домакинство и гостуване.

Така УЕФА се стреми да намали броя на двубоите с голяма разлика в класите и да направи срещите между националните отбори по-конкурентни.

Очаква се и днес да бъде официализирана промяната в европейските и световни квалификации, които вече няма да се провеждат в добре познатите ни групи, а по-скоро ще наподобяват формата на Шампионска лига с голямо общо класиране.