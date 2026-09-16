Москва обяви удар срещу товарен кораб с военно оборудване в Черноморск

Руското министерство на отбраната обяви днес, че негови части са извършили нападение срещу товарен кораб в украинския пристанищен град Черноморск, Одеска област, предаде агенция Ройтерс.

От ведомството в Москва, цитирано от ТАСС, уточниха, че плавателният съд е превозвал военна продукция. Паралелно с това руската страна съобщи за въздушна атака срещу промишлено предприятие в столицата Киев (ОАО „Киевско автотранспортно предприятие“), където се сглобяват специализирани превозни средства за нуждите на украинската армия.

Според официалното съобщение през изминалата нощ руските сили са провели координирани удари с дронове срещу обекти на украинския военнопромишлен комплекс, пристанищна инфраструктура и морски съдове, опериращи в интерес на въоръжените сили на Украйна.