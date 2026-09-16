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30 общини ще получат нови автобуси

30 общини ще получат нови автобуси
Снимка: Министерски съвет

Инвестицията е за над 60 млн. евро от МРРБ

Модерни електробуси поемат общественото обслужване на пътници в 30 български общини. Инвестицията е за над 60 млн. евро от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по линия на Плана за възстановяване и устойчивост в рамките на процедура „Екологосъобразна мобилност“ за модернизация на обществения транспорт и развитието на устойчива и безопасна градска среда, съобщиха от ведомството.

Проектът обхваща общините Казанлък, Павел баня, Айтос, Карнобат, Асеновград, Садово, Пазарджик, Пещера, Габрово, Севлиево, Враца, Монтана, Велинград, Ракитово, Сливен, Ямбол, Самоков, Ихтиман, Хасково, Свиленград, Харманли, Добрич, Петрич, Сандански, Ботевград, Шумен, Търговище, Перник и Брезник, и община Добричка като партньор.

Доставени са 99 електробуса и 82 зарядни станции. Изградена е над 26 км велосипедна инфраструктура и 270 осветени пешеходни пътеки. Изпълнени са и 6 интелигентни цифрови решения за транспорта в общините, които подобряват организацията и управлението на мобилността. Близо 940 000 жители от тези градове вече ползват обновената градска инфраструктура. Новите електрически автобуси за градски и междуселищен обществен транспорт заменят част от конвенционалния автопарк и допринасят за по-чист въздух и по-малко шум в градовете. Те предлагат по-комфортно и достъпно пътуване, включително за хора с увреждания и родители с детски колички. По-ниското енергийно потребление и разходите за експлоатация и поддръжка също създават условия за по-ефективен обществен транспорт.

Новата и обновена велосипедна инфраструктура осигурява по-сигурна алтернатива за придвижване, а осветените пешеходни пътеки подобряват безопасността на най-уязвимите участници в движението, изтъкват от Министерството. В част от общините са изпълнени конкретни трасета, които свързват населени места и създават възможности за чист и алтернативен транспорт, допълват от ведомството.

Повече от 560 нежилищни сгради в страната са обновени от МРРБ с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерството в началото на седмицата. Инвестицията е в размер на близо 346 млн. евро по линия на процедурите „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ и „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. Общата обновена площ е повече от 1,770 млн. кв. м. Малко над 1 млн. кв. м е обновената бизнес инфраструктура, съобщиха тогава от пресцентъра на МРРБ. 

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