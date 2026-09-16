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Новакът Дунав Русе уволни треньора си

Новакът Дунав Русе уволни треньора си
БТА

Емануел Луканов записа една победа в 9 мача начело на „драконите"

Новакът Дунав Русе стана поредният отбор от началото на сезона, който прави треньорска смяна. „Драконите" решиха да се разделят с Емануел Луканов след само 9 мача. В тях русенци записаха една победа, едно равенство и седем загуби, което им отрежда последното 14-о място в класирането.

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„Клубът благодари на Емо за отдадеността и професионализма му начело на отбора и му пожелава успех в бъдещите професионални предизвикателства. Информация относно новия старши треньор на Дунав и неговото представяне ще бъде обявена по-късно днес", написаха още от Русе.

Лудогорец, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Спартак Варна (на два пъти) смениха треньорите си по една или друга причина от началото на сезона. 

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