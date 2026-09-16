Шампионът Ангел Русев: Работя като шофьор и разносвач на храна

Шесткратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев заяви, че в последните месеци работи като шофьор и разносвач на храна, за да издържа семейството си. 25-годишният русенец трябва да участва на световното първенство в Китай, но финансовите и административни проблеми във федерацията пречат на всички състезатели да се подготвят нормално.

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„Преди европейското първенство в Грузия през април бяхме по проекти от Министерството на младежта и спорта. Тогава, макар и с проблеми във федерацията, ни пуснаха по две-три заплати - помня много добре. Оттогава досега не съм получавал нито стотинка от държавата или откъдето и да било. Наложи се дори заради тази причина да започна работа. Работя като доставчик на бърза храна. Работих и като шофьор", заяви Русев в интервю за „Фокус".

„Само Карлос Насар в момента 100% е на лагер, тъй като неговите спонсори го подкрепят да ходи на лагери и възстановяване, при него всичко е на макс. Аз, Христо Христов, Дениз Данев и Иван Димов също тренираме. Водим някаква подготовка, но ако я сравнявам с това какво трябва да бъде, сякаш се готвя за Балканско или Републиканско първенство", допълни Русев.

„Тежестите, които в момента вдигаме, трябва да са за челната шестица на световното през октомври-ноември. Подготовката е трудна, тъй като нямаме пълно възстановяване и нужната храна. Имаме минимални условия, които те правят физически силен донякъде, но психически рухваш покрай тези проблеми“, каза още шампионът.