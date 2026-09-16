Новини
Търси
Подкаст
Общество

Младеж пострада при сблъсък между тротинетка и такси в Русе

Младеж пострада при сблъсък между тротинетка и такси в Русе
pixabay

Инцидентът е станал късно снощи в района на Централната железопътна гара

Пътнотранспортно произшествие с електрическа тротинетка и таксиметров автомобил е станало в района на Централната железопътна гара в Русе. При сблъсъка е пострадал младежът, управлявал тротинетката.

Инцидентът е станал късно снощи. По първоначална информация липсата на светлини по тротинетката е сред основните причини за произшествието.

Таксиметровият автомобил е напускал гарата, като водачът е изчаквал автомобилите с предимство по булевард „Мидия-Енос“, за да се включи в движението по улица „Борисова“.

След като последният автомобил е преминал, таксито е потеглило. Тогава последвал сблъсък с електрическата тротинетка, която се е движила непосредствено зад лекия автомобил по главния път.

По разкази на очевидци водачът на таксито не е имал физическа възможност да реагира. При удара младежът е паднал на пътното платно, като е бил с предпазна каска и е останал в съзнание.

Още по темата

Три момичета пострадаха при катастрофа на пътя София - Варна

Три момичета пострадаха при катастрофа на пътя София - Варна

Двама загинали и 26 пострадали при катастрофи през последното денонощие

Двама загинали и 26 пострадали при катастрофи през последното денонощие

Ивайло Мирчев: 20 евроцента компенсация за всеки литър бензин и дизел (ВИДЕО)

Ивайло Мирчев: 20 евроцента компенсация за всеки литър бензин и дизел (ВИДЕО)

Къде се пътува трудно на 16 септември: ремонти по „Марица“, „Хемус“ и „Струма“

Къде се пътува трудно на 16 септември: ремонти по „Марица“, „Хемус“ и „Струма“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Водещи

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Току-що
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 2 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 4 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 16 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 18 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 23 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 30 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 34 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 35 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 39 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 44 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 51 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 52 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 56 минути