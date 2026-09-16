Младеж пострада при сблъсък между тротинетка и такси в Русе

Пътнотранспортно произшествие с електрическа тротинетка и таксиметров автомобил е станало в района на Централната железопътна гара в Русе. При сблъсъка е пострадал младежът, управлявал тротинетката.

Инцидентът е станал късно снощи. По първоначална информация липсата на светлини по тротинетката е сред основните причини за произшествието.

Таксиметровият автомобил е напускал гарата, като водачът е изчаквал автомобилите с предимство по булевард „Мидия-Енос“, за да се включи в движението по улица „Борисова“.

След като последният автомобил е преминал, таксито е потеглило. Тогава последвал сблъсък с електрическата тротинетка, която се е движила непосредствено зад лекия автомобил по главния път.

По разкази на очевидци водачът на таксито не е имал физическа възможност да реагира. При удара младежът е паднал на пътното платно, като е бил с предпазна каска и е останал в съзнание.