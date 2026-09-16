„Мечтая да проходя“: 19-годишно момиче и 87-годишният ѝ дядо имат нужда от помощ за лечението ѝ

От години 87-годишният Ангел от село Елховец е единственият човек, който се грижи за внучката си, предава НОВА. 19-годишната Джесика Трампова е прикована към леглото и се нуждае от лечение в чужбина, за да проходи отново. Дядо ѝ и момичето обаче не разполагат с необходимите средства за операциите.

Животът на двамата отдавна е свързан с болничните стаи и постоянната битка за здравето на Джесика. За Ангел тя е неговото щастие, а за нея той е човекът, на когото разчита. Мечтата на 19-годишното момиче е проста:

"Да проходя. Вярвам и се опитвам да се справя", споделя Джесика.

Съдбата на Джесика се променя още когато е на две години и губи баща си. След това тежка диагноза оставя и майка ѝ на легло, а грижите за момичето поема Ангел.

"Справям се, защото няма кой, колкото мога се справям", посочва той.

Проблемите за Джесика започват още на петгодишна възраст, когато губи способността да движи краката си.

"Оттогава почнах да си сплитам краката, да не мога да ходя и се влошаваха нещата и последваха множество операции", разказва момичето. По думите ѝ последната операция е извършена в Турция преди около месец и е била на гръбнака.

"Сега, наскоро, преди един месец, имах операция на гръбнака в Турция, обаче после се отвори и се наложи отново зашиване", споделя тя.

След като се прибира в България, състоянието на Джеси рязко се влошава. Тогава за случая се заема екипът на д-р Атанас Белчилов от хирургичното отделение на смолянската болница. Въпреки недостатъчното финансиране на здравните пътеки и ограниченията на системата, медиците решават да ѝ окажат помощ.

"За съжаление, здравната система е такава, че някои болести, някои състояния не се покриват от пътека и част от лечението е за сметка и на болницата, и на персонала. Поради това, че това детенце е само и разчита на дядото, не знам какви финансови възможности имат, но им е много трудно да се справят и затова им се възхищавам, защото в България, за съжаление, системата не се грижи за такива пациенти", посочва д-р Атанас Белчилов, който е началник отделение "Хирургия" МБАЛ-Смолян.

За лечението на внучката си Ангел вече е продал апартамента им в Смолян и е дал около 60 хил. лева. Въпреки че много хора им помагат, предстоят нови процедури в Турция.

"Тя имаше апартамент тук, в Смолян, и го продадохме. Ние имахме малко пари - някъде около 60 хил. сме дали. Много хора помагат. Искат пролетта стави да сменят, краката да правят в Турция", посочва дядо ѝ.

"Мечтата ми е да се оправи и да ходим заедно с нея", допълва още той.

Желаещите да помогнат за лечението на Джесика могат да направят дарение по следната банкова сметка:

Титуляр: Джесика Валентинова Трампова

IBAN: BG71STSA93000031909387

Валута: EUR

BIC/SWIFT: STSABGSF

Банка: Банка ДСК

Основание: Дарение за лечението на Джесика