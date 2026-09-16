Ивайло Мирчев: 20 евроцента компенсация за всеки литър бензин и дизел (ВИДЕО)

Държавата да компенсира потребителите с 20 евроцента за всеки литър стандартен бензин, дизел и пропан-бутан. За това призова съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента в сряда. По думите му цените на горивата в България вече достигат безпрецедентни нива и са необходими спешни мерки.

Според Мирчев първо трябва да бъдат установени причините за рязкото поскъпване. Той настоя да се провери дали увеличението се дължи единствено на международната обстановка и събитията в Иран, или има фактори по веригата от рафинерията до бензиностанциите, които допълнително влияят върху крайната цена.

„Първо трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени – дали причината е само в това, което се случва в Иран, или също така и в рафинерията „Лукойл“ и пътя на горивата до бензиностанциите има определени схеми“, заяви Мирчев.

Той обяви, че ще бъде инициирана проверка, като подчерта, че според него паралелно с това трябва да бъде въведен механизъм за компенсация на потребителите.

20 евроцента компенсация за литър

Предложението предвижда компенсация от 20 евроцента за литър при зареждане със стандартен бензин, дизел или пропан-бутан. Премиум горивата няма да бъдат включени в мярката.

„Това е по възможност на правителството, по никакъв начин няма да увеличи дефицита. Ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от ДДС“, посочи Мирчев.

По думите му по-високите цени на горивата водят и до по-големи приходи от ДДС в държавния бюджет. Според предложението му част от тези допълнителни постъпления могат да бъдат използвани за финансиране на компенсацията.

Мирчев призова премиера Румен Радев и правителството да предприемат действия още до края на седмицата.

„Цената започва да става непоносима за хората“

Според депутата поскъпването вече представлява сериозна финансова тежест за домакинствата.

„Когато цената на литър бензин минава 2 евро, не е стимулиране на потреблението. Цената започва да става непоносима за хората“, заяви той.

Мирчев настоя компенсацията да важи за всички потребители, а не само за определени групи.

„Тези 20 евроцента този път са за всички потребители, защото е честно всеки, който зарежда, да получи тази компенсация“, каза още Ивайло Мирчев.

Предложението идва на фона на продължаващия дебат за цените на горивата и възможностите на държавата да ограничи ефекта от поскъпването върху домакинствата и бизнеса.