Двамата лекари отхвърлиха обвинението за убийството на Йоргос Мазонакис

Двамата лекари, които са съпрузи, отхвърлиха обвинението за убийство с евентуален умисъл на 54-годишния гръцки певец Йоргос Мазонакис. Те дадоха показания пред разследващ магистрат, като процесуалните действия продължиха общо 18 часа.

Мазонакис почина преди седмица, след като получи сърдечен арест по време на плазмафереза – медицинска процедура, при която кръвната плазма се отделя от останалите компоненти на кръвта. Процедурата е била извършена в частната клиника на двамата лекари в атинския квартал „Колонаки“.

Първа показания е дала лекарката, чийто разпит е продължил повече от осем часа. След нея пред разследващия магистрат се е явил съпругът ѝ, който също е обвиняем по случая. Преди разпитите адвокатите им са представили писмени становища с тезите на защитата.

По-тежко обвинение след втора експертиза

Двамата медици отхвърлят обвинението за убийство с евентуален умисъл чрез бездействие. До по-тежката квалификация се стигна след представянето на втора експертиза на полицейското звено по съдебна медицина.

Според информацията в доклада подробно, по минути, е проследена работата на апарата за плазмафереза, включително моментът, в който за първи път се е активирала предупредителната му система.

Данните от разследването сочат, че това се е случило около 50 минути преди лекарите да потърсят гръцката служба за спешна медицинска помощ. Именно този период е сред ключовите обстоятелства, довели до промяната на обвинението.

Първоначално разследването е било за престъпление, свързано с причиняване на смърт вследствие на действия, поставили живота на пациента в опасност.

Лекарката: Направих всичко по силите си

Пред разследващия магистрат лекарката е заявила, че никога не е имала намерение Мазонакис да почине и че е направила всичко по силите си, за да спаси живота му.

Съпругът ѝ твърди, че по време на инцидента се е намирал в друг свой бизнес и се е върнал в клиниката следобед. По думите му той е разбрал за възникналата спешна ситуация, докато е преглеждал друг пациент.

Според изложената от лекаря версия този пациент е потвърдил твърденията му за това къде се е намирал по време на инцидента.