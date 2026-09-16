Българска студентка пребори конкуренция от 2500 таланти за престижна програма в Цюрих

Българската студентка Мария Дренчева е сред едва 20 млади таланти, избрани за престижната изследователска програма Student Summer Research Fellowship (SSRF) на ETH Цюрих. За местата тази година са кандидатствали около 2500 студенти от цял свят, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

В рамките на два месеца Дренчева работи върху един от важните въпроси, свързани с безопасността на съвременния изкуствен интелект – как се държат AI агентите, когато им бъде поставена конкретна задача, но едновременно с това са въведени ясни ограничения върху действията им.

Изследването цели да установи дали в опит да изпълни поставената цел изкуственият интелект би могъл да заобиколи наложените му ограничения и да предприеме действия, за които няма разрешение.

Изследва сигурността на изкуствения интелект

Работата на българската студентка е част от Secure and Private AI Lab (SPY Lab) на ETH Цюрих. Лабораторията се занимава със сигурността, поверителността и надеждността на системите с изкуствен интелект, като изследва техните уязвимости и възможностите за преодоляването им.

Дренчева работи под ръководството на д-р Авитал Шафран и проф. Флориан Трамер, който ръководи лабораторията и е утвърден изследовател в областта на сигурността на машинното обучение.

Мария Дренчева е студентка в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и стипендиант на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT по програмата Explorer.

От МОН припомнят, че тя е позната като „златното момиче“ на математиката заради многобройните си успехи на ученически олимпиади и международни състезания.

Представила своя разработка на престижна AI конференция

Въпреки младата си възраст Дренчева вече има сериозен опит в научните изследвания. Разработена от нея статия съвместно с ментори от INSAIT е приета на ICLR в Сингапур – една от водещите международни конференции в областта на изкуствения интелект. Българската студентка е първи автор и лично е представила разработката.

През миналата година тя е избрана и за стаж в Man Group – индустриален партньор на програмата Explorer и международна компания за управление на инвестиции с активи за над 250 млрд. долара, посочват още от образователното министерство.

Програмата Explorer е създадена от INSAIT съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Основната ѝ цел е да създаде условия изявени млади таланти в математиката и информатиката да продължат образованието и развитието си в България.

Участниците получават месечна финансова подкрепа, която им позволява да се концентрират върху обучението си във ФМИ и да натрупват практически и научен опит чрез участие в изследователски проекти на INSAIT.