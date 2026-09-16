Брюксел предложи на Канада да стане асоцииран член на ЕС

В речта си за състоянието на Европейския съюз пред Европейския парламент в Страсбург председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен съобщи, че Брюксел предлага на Канада да стане „асоциирана членка“ на ЕС.

Този нов модел на интеграция липсва в учредителните договори на общността и представлява кардинален завой в досегашната доктрина на ЕС, която традиционно отхвърляше подобни гъвкави форми на партньорство. Само преди няколко месеца, през май, страните членки посрещнаха със скептицизъм сходна германска идея, предвиждаща междинно асоциирано членство за Украйна, припомня Ройтерс.

Според Фон дер Лайен двете страни споделят идентични глобални позиции – от геополитиката и Арктика до климатичните промени и изкуствения интелект, като вече са доказали синхрона си по темите за отбраната, веригите за доставки и подкрепата за Украйна.

Дипломатическото сближаване се развива на фона на остър разрив в отношенията между Канада и САЩ. След пълния крах на двустранните търговски преговори миналия месец, Вашингтон и Отава влязоха в спирала от взаимно налагане на наказателни мита. Канадският премиер Марк Карни вече декларира, че страната му търси „уникален съюз“, но не и пълноправно членство в европейския блок. По покана на Фон дер Лайен той е в Страсбург и ще направи официално обръщение в четвъртък.

Проектът за асоцииране предвижда интеграция, включваща изграждането на трансатлантически технологичен алианс, развитие на интелигентното производство и пълно обединяване на отбранително-промишлените бази на ЕС и Канада.

Двете страни ще координират действията си в секторите на енергетиката и добива на критични минерали, а Арктика ще бъде превърната във водеща съвместна инициатива.

В опит да тушира евентуално напрежение с американския президент Доналд Тръмп, Фон дер Лайен изрично подчерта, че новото партньорство има изцяло позитивен характер и не е насочено срещу трети държави.