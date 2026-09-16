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Полицията с проверки на водопровода „Рила-Бобошево“ заради съмнения за напояване на канабисови ниви

Полицията с проверки на водопровода „Рила-Бобошево“ заради съмнения за напояване на канабисови ниви
pixabay

Проверките са извършени през август и началото на септември след публикация по случая

Проверки на терен през август и началото на септември не са установили незаконни връзки към водопровода „Рила-Бобошево“, съобщиха от ОД на МВР-Кюстендил.

Повод за действията на полицията е публикация с твърдение, че от съоръжението вода се отвежда към ниви с канабис, без институциите да предприемат мерки.

Служители на полицията и представители на „Кюстендилска вода“ са извършили редица обходи, като за проверките са използвани и технически средства. При нито една от инспекциите не са открити нерегламентирани присъединявания към водопреносната мрежа.

През 2024 г. при специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с наркотици, криминалисти от ОД на МВР, РУ-Дупница и РУ-Рила са попаднали на насаждения с канабис в горски фонд край село Слатино.

В района били изградени съоръжения за напояване, сред които гумени и пластмасови басейни. При проверката тогава не е установена връзка между тях и водопроводната инфраструктура.

52-годишният мъж е бил задържан в рамките на акцията. Случаят е предаден на прокуратурата, под чийто надзор е започнало досъдебно производство, като мъжът е привлечен към наказателна отговорност като обвиняем.

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