42-годишен мъж си направи домашна лаборатория за наркотици във Враца

В жилище във Враца е открита домашна лаборатория за производство на наркотици, съобщиха от полицията. Имотът е претърсен на 15 септември, като е установено, че 42-годишният му обитател е криминално проявен и осъждан.

При обиска са намерени пликчета с амфетамин и кетамин, както и множество бутилки с различни химични вещества - солна киселина, фосфорна киселина и ацетон. Иззети са също лекарствени продукти, мерителни съдове, материали и вещества, използвани за производство на наркотични вещества, както и три електронни везни.

42-годишният мъж е задържан. По случая е образувано разследване.