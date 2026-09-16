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Лудогорец разясни: Томас Райс сам пожела да напусне

Лудогорец разясни: Томас Райс сам пожела да напусне
БТА

Можем да получим и повече от 1 милион евро компенсация, разкри спортният директор Георги Карамаджуков

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков разясни пред какво точно се случва с треньора Томас Райс. Късно снощи той приситгна в Трабзон, където беше посрещнат от стотици фенове на летището. Очаква се днес той официално да стане треньор на Мохамед Салах и компания.

Томас Райс напусна Лудогорец и поема Трабзонспор

„Нямаше как да спрем Томас Райс. Той няма освобождаваща клауза от 1 милион евро в договора с нас. Всичко е въпрос на преговори, може да получим и повече от 1 милион евро", заяви директорът. 

„Томас Райс води тренировката вчера през деня, след което отлетя за Турция. Ние като клуб му разрешихме да води разговори с Трабзонспор. Ще се съобразим с желанието му", каза още Караманджуков. Сега пред него и ръководството на Лудогорец стои трудната задача да намерят подходящ треньор и то в в средата на септември, когато всички първенства са започнали.

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