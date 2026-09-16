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Хамес Родригес сложи край на кариерата си в националния отбор

Хамес Родригес сложи край на кариерата си в националния отбор
БТА

Плеймейкърът записа 131 мача и 31 гола за Колумбия

Колумбийският халф Хамес Родригес се оттегли от международния футбол след 131 мача с националния отбор. 35-годишният играч записа официалния си дебют през 2011 и бе дълго време капитан на отбора, за който отбеляза 31 гола и игра на три световни първенства.

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„Благодаря ви за всичко - за радостните моменти, за сълзите и за мечтите, които споделихме. Да защитавам цветовете на Колумбия бе най-голямата чест в живота ми", каза той във видео обръщение в социалните мрежи. 

Родригес се прочу на световното първенство през 2014 г. в Бразилия, когато отбеляза шест попадения, спечели „Златната обувка" и изведе отбора до четвъртфиналите. Неговото попадение с воле срещу Уругвай в елиминациите спечели наградата „Пушкаш" на ФИФА за най-красив гол през годината.

През миналата седмица Родригес подписа с Атлетико Насионал и ще остане в отбора до месец юни. Върхът в неговата клубна кариера бе престоят му в Реал Мадрид, с който спечели по две титли в Ла Лига и Шампионската лига, но той е играл също така за Байерн и Евертън. 

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