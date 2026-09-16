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Има дата и съперник за последния мач на Меси с екипа на Аржентина

Има дата и съперник за последния мач на Меси с екипа на Аржентина
БТА

Легендата получи повиквателна за контролите през септември и октомври

Лионел Меси попадна в списъка с повикани играчи от националния селекционер на Аржентина Лионел Скалони. Новината е изненадваща, защото преди две седмици осемкратният носител на „Златната топка" обяви оттеглянето си от националния тим.

Писмото на Меси накара всички да мислят, че последният му мач с екипа на Аржентина е бил финалът на Мондиал 2026 срещу Испания, но сега вероятно ще го видим на терена със емблематичното райе на родината още поне веднъж. Аржентина ще играе приятелски мачове срещу Боливия, Буркина Фасо и Бенин в края на септември и началото на октомври, а Лионел Меси официално е в списъка за тези двубои.

Самият селекционер Скалони не обяви каква роля точно ще има Меси в тези мачове и дали изобщо ще се появи в игра в първите два от тях, но мотивира решението си с това, че любимецът на нацията заслужава сбогуване като футболист на терена, а не такова от трибуните.

По всяка вероятност това ще се случи в третата контрола срещу Бенин на 6 октомври на стадион „Монументал" в Буенос Айрес.

Аржентина също така изтърпява два мача наказание, които трябва да изиграе на 50% затворен стадион. Това ще са именно първите две контроли срещу Боливия и Буркина Фасо, за да може след това да видим подобаващия последен танц на гения.

Към момента Лионел Меси има 207 мача и 125 гола за родината, за която игра в продължение на 21 години.

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