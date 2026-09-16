Логистични проблеми затрудняват износа на добрата пшенична реколта

Близо 7 млн. тона пшеница е произведена в България тази година, като реколтата е с 2,2% повече спрямо 2025 г. Качеството на зърното също е добро, въпреки отчетените в началото на жътвата малко по-ниски нива на протеина. Реализацията на продукцията обаче е затруднена заради логистични проблеми, а производителите отчитат по-малък износ в сравнение с миналата година. За реколтата от пшеница, възможностите за реализация и цената на зърното в ефира на БНТ говори Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Според нея в момента производителите срещат основно затруднения с реализацията и логистиката, а не толкова с качеството на продукцията.

"Това, което се случва в останалия свят, всъщност не е само геополитика. Този път най-вече е логистично. Предвид това, че Черно море стана изключително рисково - преди два месеца, ако не ме бърка паметта, излезе една статистика за 140 потопени кораба в Черно море, което автоматично вдига застраховките на товарите, които влизат и излизат в Черно море", посочи Жекова.

Към затрудненията се добавят по-високите такси за преминаване през Босфора и Дарданелите, както и ограниченият достъп до железопътен транспорт в страната.

"Добавяме Турция, която вдигна таксите с 15% за преминаване на Дарданелите. И реално липсата, няколко пъти коментирана от Националната асоциация на зърнопроизводителите, на жп транспорта, който е удобен в България, който, за голямо съжаление, последните 30 години просто беше оставен на самотек, усложнява страшно много ситуацията", каза председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Производителите в Централна и Западна България усещат проблема най-силно, подчерта тя, тъй като транспортирането на продукцията им до Черно море излиза значително по-скъпо:

"Там наистина е изключително трудно, изключително скъп ресурс, чисто логистично, да стигне продукцията от тях до Черно море. До нас знаете, че в момента не е плавателна реката, предвид липсата на води, които да дават, така че е доста трудно логистично да се случват нещата с продажбата", заяви тя.

Последните официални данни за износа сочат спад спрямо предходната година.

"Последната официална статистика, която излезе, беше юли месец и тя е, че България беше изнесла с около 500 хиляди тона пшеница по-малко, сравнено с 2025 г. Това, което ме радва е, че има реално наваксване на износа на пшеница, което означава, че търговците на тази продукция са намерили пазар, на който да я реализират" отбеляза Жекова.

По думите ѝ върху възможностите на българските производители да реализират продукцията си оказва влияние и ситуацията с износа от Украйна и Русия.

На въпрос дали добрата реколта и достатъчното количество зърно би трябвало да предполагат запазване на цената на хляба, Жекова посочи, че цената на пшеницата не се определя от производството в България.

"За голямо съжаление цената на пшеницата не се определя от производството в България. Това е световна търговия и тя се определя оттам. Затова има и лека корекция на цената на пшеницата и на българския пазар."

Жекова отбеляза, че делът на цената на пшеницата във формирането на крайната цена на хляба е сравнително малък:

"Това, което е изключително важно обаче, е че всъщност цената на пшеницата е най-малкият компонент в цената на производството на хляба. И аз съм убедена, че по-скоро са други нещата, които определят евентуалното повишаване на цената на хляба", каза тя.

Жекова е категорична, че България няма проблем с осигуряването на пшеница за вътрешния пазар. Според нея произведеното количество е значително над нуждите на страната, включително за животновъдния сектор.

"Реално ние тази година имаме произведени близо 7 милиона тона пшеница, които реално ние вътрешно употребяваме заедно с животновъдния сектор - за фураж имам предвид около 1 милион и 200-300 хиляди тона. Тоест ние имаме свръхпроизводство по отношение на собственото си потребление", отбеляза тя.

На фона на това Жекова отбеляза, че от произведената пшеница са изнесени не повече от 1 милион и 200 хиляди тона, а 6 милиона тона са останали в страната.

"Реално ние имаме изнесени не повече от 1 милион и 200 хиляди тона пшеница. 6 милиона тона са в страната ни. Тоест няма никакъв проблем в момента да бъде купена пшеница, да бъде направен запас от пшеница, да се купи българска пшеница. Това не е проблем в момента за мелничарите", посочи председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.