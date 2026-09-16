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Тръмп изпраща на Израел 40 000 мощни бомби в сделка за 2,8 млрд долара

Тръмп изпраща на Израел 40 000 мощни бомби в сделка за 2,8 млрд долара
Pixabay

Конгресът е бил информиран неофициално за чакащото споразумение, по-голямата част от което ще бъде платена чрез чуждестранно военно финансиране — схема, при която долари на американските данъкоплатци се предоставят на Израел, за да закупи с тях оръжия от Съединените щати

Администрацията на Тръмп планира да достави на Израел мощни 2000-фунтови бомби като част от предстояща оръжейна сделка – същите оръжия, които предизвикаха сериозни опасения за масови цивилни жертви в Газа и накараха администрацията на Байдън да спре доставката им преди две години. Един фунт е 0.45 кг, а информацията предава АП.

Пакетът на стойност 2,8 милиарда долара включва 40 000 бомби, състоящи се от 20 000 броя Mk84 и 20 000 броя BLU-117, според двама американски служители и източник, запознат с плана.

Конгресът е бил информиран неофициално за чакащото споразумение, по-голямата част от което ще бъде платена чрез чуждестранно военно финансиране — схема, при която долари на американските данъкоплатци се предоставят на Израел, за да закупи с тях оръжия от Съединените щати.

Предложената продажба е поредната стъпка от страна на администрацията на Тръмп за повишаване на военния капацитет на Израел. Конфликтът в Газа отне живота на десетки хиляди палестинци и опустоши анклава. САЩ посредничиха за крехко примирие, но насилието продължава.

Пакетът, за който първо съобщи The Washington Post, идва в момент, когато Израел е изправен пред нарастваща международна изолация заради войната си в Газа, започнала в отговор на смъртоносните атаки на Хамас от 7 октомври 2023 г.

Продажбата е сигнал, че известното напрежение в отношенията между президента Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху — особено откакто двете страни започнаха войната срещу Иран през февруари — не пречи на близостта на американо-израелския алианс. През годините Тръмп имаше променливи отношения с Нетаняху и изрази известно разочарование от него във връзка с конфликта с Иран преди последната им среща през юли в Белия дом.

През 2024 г. администрацията на Байдън спря една доставка от тези бомби, но Тръмп отмени това спиране, след като отново пое поста.

Миналата година администрацията на Тръмп заобиколи стандартния процес на преглед от Конгреса и одобри продажба за близо 3 милиарда долара, включваща над 35 500 бомби. Впоследствие, през януари, администрацията одобри нова серия от оръжейни продажби за Израел на обща стойност 6,67 милиарда долара.

2000-фунтовите бомби имат няколко модификации, като някои са проектирани да проникват дълбоко в подземни цели, докато други детонират над земята и причиняват широкомащабни разрушения.

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