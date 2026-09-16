Георги Първанов: България е готова за жена президент

Илияна Йотова е доказан държавник с опит в България и Европа. Сънародниците ни са готови да имат жена за държавен глава, Йотова и Кирил Вълчев ще бъдат добре приети в ЕС. Това заяви президентът в периода 2002–2012 г. Георги Първанов интервю за „24 часа“. Той определи атаките срещу Илияна Йотова заради казуса с помилването на осъден за наркотрафик като опит да се „разкалва теренът“ преди изборите. В той заяви, че механизмът за помилване е много строг, а конкретният случай е правно издържан.

Първанов отбеляза, че предизборната кампания вече е започнала с компромати и направи паралел с президентските избори през 2006 г., когато, по думите му, е имало множество атаки срещу него.

Той коментира и искането за свикване на КСНС заради взривовете в складове на частната фирма ЕМКО.. Първанов смята, че по време на кампания заседание на Консултативния съвет за национална сигурност би създало излишно напрежение. Според него службите трябва да докладват, когато са готови с информацията. В същото време Първанов настоява законът за КСНС да бъде променен, така че съветът да има по-реални правомощия и да може да приема силно препоръчителни решения за правителството и парламента.

Първанов коментира и управлението на Румен Радев, като заяви, че все още е рано за категорична оценка. Той обаче предупреди за прекалено много обещания и посочи поскъпването на храните като проблем, който не бива да бъде пренебрегван.