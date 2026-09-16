Дизелът върви към 2 евро за литър до края на септември

Горивата продължават да поскъпват, като само тази сутрин цената на дизела се е повишила с 3 цента, а тази на бензина – с 1 цент. До края на септември дизелът у нас може да достигне 2 евро за литър. Това прогнозира пред bTV Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

В момента средната цена на дизела е около 1,95 евро за литър, докато бензинът се продава средно за 1,70 евро. Според Хаджидимитров още до края на тази седмица при дизела може да има ново увеличение от поне 2 цента, което ще изведе средната му цена до 1,97–1,99 евро.

Въпреки поскъпването през последните месеци, сериозен спад в потреблението на горива не е отчетен. През лятото дори е имало лек ръст. През последната седмица тенденцията се обръща, но според експерта това е характерно за септември и октомври, когато традиционно се отчита по-слабо потребление.

Защо дизелът поскъпва

Сред основните причини за високите цени Хаджидимитров посочи недостига на дизелово гориво на международните пазари. През последните години в Европа са затворени около десет рафинерии, а производствените мощности са намалели.

Допълнителен натиск върху цените оказват военните конфликти, поскъпването на застраховките на корабите и по-високите транспортни разходи.

По думите на Хаджидимитров през зимните месеци участниците на пазара не са направили големи покупки на петрол и дизел, тъй като са очаквали спад на цените. Европа обаче се оказва сред най-засегнатите от настоящия недостиг региони.

Той посочи още, че през последните месеци са били атакувани между 6 и 7 руски рафинерии, докато доставките към Европа зависят в значителна степен и от трафика през Ормузкия проток. По негови изчисления на световния пазар в момента не достигат около 4 млн. барела готови петролни продукти дневно от Русия и района на Ормуз.

Предлага временно намаляване на акцизите

На този фон Хаджидимитров призова за временно понижаване на акцизите върху горивата в Европейския съюз. Според него подобна стъпка би могла да ограничи ръста на цените и съответно натиска върху инфлацията.

Очакванията му са дизелът в България скоро да достигне границата от 2 евро за литър, но до края на септември да не я надхвърли.

При успокояване на международните пазари цената на петрола може да се стабилизира около 105 долара за барел, а в рамките на около месец да бъдат осигурени достатъчни количества дизелово гориво, прогнозира още той.

Хаджидимитров коментира и допълнителните приходи за бюджета от ДДС вследствие на по-високите цени. При средно дневно потребление от около 10 млн. литра гориво по негови сметки държавата получава приблизително 20 млн. евро повече от ДДС на месец.

Затова според него евентуалната подкрепа за гражданите трябва да бъде целева, като предложи помощ в размер на 50 евро.