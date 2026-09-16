Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Дизелът върви към 2 евро за литър до края на септември

Дизелът върви към 2 евро за литър до края на септември

Горивата продължават да поскъпват, като само тази сутрин цената на дизела се е повишила с 3 цента, а тази на бензина – с 1 цент

Горивата продължават да поскъпват, като само тази сутрин цената на дизела се е повишила с 3 цента, а тази на бензина – с 1 цент. До края на септември дизелът у нас може да достигне 2 евро за литър. Това прогнозира пред bTV Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

В момента средната цена на дизела е около 1,95 евро за литър, докато бензинът се продава средно за 1,70 евро. Според Хаджидимитров още до края на тази седмица при дизела може да има ново увеличение от поне 2 цента, което ще изведе средната му цена до 1,97–1,99 евро.

Въпреки поскъпването през последните месеци, сериозен спад в потреблението на горива не е отчетен. През лятото дори е имало лек ръст. През последната седмица тенденцията се обръща, но според експерта това е характерно за септември и октомври, когато традиционно се отчита по-слабо потребление.

Защо дизелът поскъпва

Сред основните причини за високите цени Хаджидимитров посочи недостига на дизелово гориво на международните пазари. През последните години в Европа са затворени около десет рафинерии, а производствените мощности са намалели.

Допълнителен натиск върху цените оказват военните конфликти, поскъпването на застраховките на корабите и по-високите транспортни разходи.

По думите на Хаджидимитров през зимните месеци участниците на пазара не са направили големи покупки на петрол и дизел, тъй като са очаквали спад на цените. Европа обаче се оказва сред най-засегнатите от настоящия недостиг региони.

Той посочи още, че през последните месеци са били атакувани между 6 и 7 руски рафинерии, докато доставките към Европа зависят в значителна степен и от трафика през Ормузкия проток. По негови изчисления на световния пазар в момента не достигат около 4 млн. барела готови петролни продукти дневно от Русия и района на Ормуз.

Предлага временно намаляване на акцизите

На този фон Хаджидимитров призова за временно понижаване на акцизите върху горивата в Европейския съюз. Според него подобна стъпка би могла да ограничи ръста на цените и съответно натиска върху инфлацията.

Очакванията му са дизелът в България скоро да достигне границата от 2 евро за литър, но до края на септември да не я надхвърли.

При успокояване на международните пазари цената на петрола може да се стабилизира около 105 долара за барел, а в рамките на около месец да бъдат осигурени достатъчни количества дизелово гориво, прогнозира още той.

Хаджидимитров коментира и допълнителните приходи за бюджета от ДДС вследствие на по-високите цени. При средно дневно потребление от около 10 млн. литра гориво по негови сметки държавата получава приблизително 20 млн. евро повече от ДДС на месец.

Затова според него евентуалната подкрепа за гражданите трябва да бъде целева, като предложи помощ в размер на 50 евро.

Още по темата

2100 декара гора изпепелени при пожара край Димовци

2100 декара гора изпепелени при пожара край Димовци

Хърватия блокира напредъка на Черна гора към членство в ЕС

Хърватия блокира напредъка на Черна гора към членство в ЕС

Нов скок на цените на горивата: Дизелът достигна 1,90 евро за литър

Нов скок на цените на горивата: Дизелът достигна 1,90 евро за литър

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Токът за бизнеса поевтинява с над 6% в събота

Токът за бизнеса поевтинява с над 6% в събота

Министерството на финансите ще предложи още 150 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

Министерството на финансите ще предложи още 150 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

Пулев: Премахваме акциза на пропан-бутана

Пулев: Премахваме акциза на пропан-бутана

Еврото с минимален ръст спрямо долара, но отстъпва пред франка и лирата

Еврото с минимален ръст спрямо долара, но отстъпва пред франка и лирата

Финансисти: Публичният сектор в страната е два пъти по-раздут от средното в ЕС

Финансисти: Публичният сектор в страната е два пъти по-раздут от средното в ЕС

Водещи

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Току-що
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 4 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 10 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 16 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 18 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 22 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 24 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 31 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 33 минути
Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

  • Преди 37 минути
Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

  • Преди 39 минути
Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

  • Преди 46 минути
ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

  • Преди 49 минути
Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

  • Преди 50 минути