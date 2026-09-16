Бреговата охрана на Гърция задържа 230 мигранти край Крит

Повече от 230 мигранти бяха локализирани вчера в района на остров Крит, информира електронната версия на гръцкия ежедневник „Катимерини“. Официалните органи съобщават, че общо 231 чужди граждани са навлезли в гръцките териториални води с малки лодки, отплавали от бреговете на Северна Африка.

Според информация от гръцката брегова охрана два от плавателните съдове са прехванати в открито море на юг от Крит, докато други две групи бежанци са били открити при сухопътни инспекции по крайбрежието.

Изданието посочва, че остров Крит се е утвърдил като ключов сборен пункт по миграционния маршрут за граждани от Африка, Близкия изток и Индийския субконтинент, опитващи се да достигнат до европейските държави. От началото на тази година близо 14 000 мигранти са акостирали на Крит, като отправната им точка е била Източна Либия. В национален мащаб общият брой на нелегалните пристигания в Гърция за настоящата година възлиза на около 26 000 души.

Статистиката на ООН потвърждава, че Гърция оглавява класацията по прилив на бежанци в рамките на Европейския съюз. За сравнение, през изминалата година в страната са се установили близо 49 000 нелегални мигранти, обобщава медията.