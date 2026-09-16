Депутатите не пожелаха Румен Радев да отговори намесвала ли се е Олеся Илашчук в българската политика

Депутатите не допуснаха в дневния ред теми за свободата на словото, действията на украинския посланик и състоянието на националната сигурност, информира БНР.

Мнозинството отхвърли и предложението на Коста Стоянов за изслушване на премиера Румен Радев заради твърдения за намеса на украинския посланик Олеся Илашчук във вътрешните дела на България.

Таралеж припомня - В края на юни 2025 г. бившият началник на Териториалната дирекция на Агенцията във Варна Кирил Димов заяви, че изготвеното от него предложение за експулсирането на Олег Невзоров от България е било с мотив „пране на пари“ и е изпратено до тогавашния шеф на Агенцията Деньо Денев. Дни след като е получено искането за експулсиране на Невзоров и издадена заповед за това, от ДАНС отменили заповедта. На 5 юни 2026 г. вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента, че има данни за конкретни действия, предприети от посланика на Украйна Олеся Илашчук. Тези прояви са се случили в периода след налагането на принудителната административна мярка на Олег Невзоров.

Преди отхвърленото искане за изслушване на премиера по случая "Олег Невзоров" и незаконното строителство край Варна в защитената местност "Баба Алино" беше блокирано искането на Асен Василев и Иво Михайлов за изслушване на генералния директор на БНТ Милена Милотинова и председателя на СЕМ Габриела Наплатанова.

Двамата трябваше да отговарят за отстраняването на Георги Ангелов като водещ и редактор на "История.БГ", прекратяването на "До Европа и напред" и гаранциите срещу политическа намеса в обществената телевизия.