Урсула фон дер Лайен: Нашият път е ясен - да изградим независима Европа

Ако погледна към Европа днес, бих казала, че състоянието на съюза е най-стабилното от когато и да е било. Европа избра да върви по собствения си път. Сега се заражда една по-независима Европа, която се откъсва от токсичната зависимост на изкопаемите горива на Русия, Европа, която трансформира промишлеността си, Европа, която е способна стабилно да се защитава.

Това заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в рамките на своето годишно обръщение „За състоянието на съюза“. Специален гост на събитието бе министър-председателят на Канада Марк Карни.

По думите на ръководителя на ЕК „Европа може да се гордее“ с това, което е направила – заставайки до Украйна и подкрепяйки Гренландия. „Европа е тук за европейците“, допълни тя, казвайки, че всички сме наясно за заплахите, пред които сме изправени в „един открито враждебен свят“. Тези заплахи целят да отслабят Европа и да парализират демокрацията, каза още тя.

„Нашият път е ясен – да изградим независима Европа, която има силата да действа, и нищо не може да ни отклони от това. В този свят съдбата на Европа трябва да остане в ръцете на европейците“, заяви още фон дер Лайен.

Според нея ние трябва да сме наясно – „искаме ли една независима Европа, която стои на краката си самостоятелно или ще сме вечно зависими; дали искаме Европа, в която заедно управляваме съдбата си, или сме марионетки на авторитарни режими“. По думите й няма значение дали става дума за дезинформацията на Русия или за други източници на дестабилизация като антиевропейците, но Европа трябва „не само да отвърне на ударите, но и да се бори за нашия съюз“.

Ръководителят на ЕК коментира още, че икономиката на ЕС е оцеляла след войната в Близкия изток, нивата на безработицата остават ниски, но въпреки това цената на горивата подкопават бизнеса и са предпоставка за тревога. По думите й „на нас ни е необходима устойчивост, с която да защитим инвестициите си“.

„Имаме огромен пазар, спестявания и една от водещите валути в света, но фрагментираме капитала и покупателната си способност“, продължи Урсула фон дер Лайен. Именно поради това от ЕК „сме заложили един смел план да изградим икономика, в която иновациите могат да отидат извън границите на Европа“, създавайки „спестявания за бъдещето“.

Тя добави, че „от следващата година можем и трябва да завършим историческото събитие, което ще обедини единния пазар“, акцентирайки, че в този процес „трябва да бъдем много по-бързи“.

Урсула фон дер Лайен обърна внимание на предложенията на Комисията, които включват намаляването на административния товар, което, по думите на ръководителя на ЕК, води до спестявания до 70 млрд. евро. „Но не е само това, трябва всички да положим усилия в това – опитваме се да ограничим разходите, но трябва да се намесят и държавите членки“, допълни тя.

Ръководителят на ЕК отново коментира цените на горивата, казвайки, че „Европа не може да стане промишлен лидер с тези цени“. Според нея съюзът трябва да отговори с диверсификация на суровините и „да създадем локални мощности – ядрени и чисти“.

От думите й стана ясно още, че ЕС трябва да намали зависимостта си от вносните горива. Тя даде пример с конфликта в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток, което е струвало на съюза допълнително 90 млрд. евро „без нито една молекула допълнителна енергия“.

„Затова нашата цел трябва да бъде една по-достъпна и локална енергия. Тази енергия трябва да ни помогне за понижаването на цените“, заяви Урусла фон дер Лайен. Според нея „трябва да електрифицираме Европа“. От думите й стана ясно, че „целта е до 2040-та г. да удвоим този дял и Европа да може да намали вноса на изкопаеми горива с 260 млрд тона на година“. Тя уточни обаче, че трябва да сме сигурни, че ЕС може да осигури енергиен капацитет. Ръководителят на ЕК даде пример с това, че миналата година са били инсталирани 80 гигавата енергиен капацитет, който чака да бъде включен в мрежата. „Трябва да направим бъдещето на Европа електрическо“, заключи тя.

Ръководителят на ЕК обърна внимание и от потребността европейските компании да бъдат конкурентоспособни. Фон дер Лайен посочи, че към момента търговският дефицит на ЕС спрямо Китай възлиза на 1 млрд. евро на ден. По думите й това е неусточиво. „Затова влизаме в диалог с Китай, за да балансираме търговията си“, обясни тя, допълвайки, че не можем да използваме старите инструменти, за да ребалансираме връзките си.

Урсула фон дер Лайен обърна внимание на зависимостта на ЕС от Китай, която по отношение на основни материали и суровини възлизла на цели 80%. Предвид това, тя заяви, че ЕС се нуждае от спешното изграждане на резерв – „да имаме на склад суровините, материалите, необходими за изграждането от чипове до автомобили“. Тя поясни, че от това зависи не само „нашата индустрия, но и нашата сигурност“.

Европейската комисия подготвя нов нормативен пакет за банковия сектор, който ще се фокусира върху опростяването на процедурите и преодоляването на пазарната фрагментация, обясни още Урсула фон дер Лайен. По нейни думи европейските стартъпи в сферата на дълбоките технологии са напът да регистрират исторически най-висок обем на рисков капитал през 2026 година. Този засилен интерес е и основната причина за миналогодишното учредяване на новия европейски фонд „Скейлъп Юръп“.

Няма да остане съмнение, че Европа ще защитава всеки един квадратен сантиметър от територията си, коментира още Урсула фон дер Лайен. Според нея „свободата на Украйна касае нашата свобода“. Тя каза, че ЕС ще продължи да подкрепя Киев с каквото е необходимо – от отоплението през зимата до ракетите.

„Трябва да се фокусираме върху нашата зависимост от този един доставчик. Трябва да осигурим на Украйна адекватна защита от ракетни атаки“, коментира тя, имайки предвид САЩ и ракетите прехващачи на „Пейтриът“. Според нея процесът на комбиниране на военния опит на Украйна и технологичния капацитет на Европа тепърпва ще компенсират тази зависимост.

В речта си Урсула фон дер Лайен съобщи също, че Брюксел предлага на Канада да стане „асоциирана членка“ на ЕС.

Тя каза още, че заедно с върховния представител на ЕС по въпросите на външната политиката и сигурността Кая Калас ще предложи нова европейска стратегия за сигурност. По думите на ръководителя на ЕК "засилваме сътрудничеството си с НАТО, но нашата доктрина, нашите институции и процесът ни на вземане на решения не са успели да се адаптират към новата реалност".