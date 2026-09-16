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Хутите твърдят, че са свалили саудитски F-15 над Йемен

Хутите твърдят, че са свалили саудитски F-15 над Йемен
АП/БТА

Говорителят допълни, че по-късно хутите са влезли в сблъсък с нови формации от саудитски изтребители над Мариб, които са издирвали отломките от сваления самолет, и са ги принудили да се оттеглят

Военният говорител на хутите Яхия Сари обяви, че техните сили са свалили саудитски изтребител F-15 над йеменската провинция Мариб. Според изявлението операцията е извършена с използването на зенитно-ракетен комплекс местно производство. Информацията не е потвърдена от друг източник, а Саудитска Арабия не е коментирала.

Сари подчерта, че през изминалата седмица саудитски самолети F-15 и Typhoon са осъществили над 450 въздушни удара, излитайки от военновъздушни бази в Хамис Мушайт и Таиф. Бомбардировките са поразили райони като Таиз, Лахидж, Ал-Джауф, Хаджа, Мариб, Саада и Ал-Байда, като са довели до жертви сред цивилното население.

Говорителят допълни, че по-късно хутите са влезли в сблъсък с нови формации от саудитски изтребители над Мариб, които са издирвали отломките от сваления самолет, и са ги принудили да се оттеглят.

Този инцидент се вписва в по-широкия контекст на дългогодишния конфликт в Йемен, където военната коалиция, водена от Саудитска Арабия, подкрепя международно признатото правителство срещу поддържаното от Иран движение на хутите „Ансар Аллах“. През последните години Мариб остава една от най-оспорваните стратегически зони и ключово бойно поле поради богатите си залежи на петрол и газ, припомня Таралеж.

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