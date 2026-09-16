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Промени в контрола по пътищата: Един орган може да поеме всички проверки

Промени в контрола по пътищата: Един орган може да поеме всички проверки
БТА

Предвижда се да отпаднат паралелните проверки на различни институции

Предвижда се промяна в организацията на пътния контрол, при която проверките на място да се извършват от един контролен орган, а паралелните инспекции на различни институции да бъдат премахнати. В момента контролът се осъществява съвместно от „Пътна полиция“, Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ и други институции.

Регулярна проверка на съвместен екип се проведе на входа на Бургас към автомагистрала „Тракия“. Според главен инспектор Пламен Николов, началник на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Бургас, контролът обхваща водача, превозното средство и товара.

"Съвместната проверка, най-общо казано, протича като служителите на „Пътна полиция“ извършват регламентираните проверки съгласно Закона за движение по пътищата. Това включва проверка редовността на водача, неговите документи и на превозното средство, както и документите, свързани с превозвания товар", посочи Николов.

Освен документите, се следи и за употреба на алкохол, както и за неплатени наказателни постановления и електронни фишове. Допълнителният контрол от „Автомобилна администрация“ е насочен към товара и техническото състояние на камиона.

"Измерва се товарният автомобил дали съответства на регламентираните норми за натоварване на ос. Работното време на водача се проверява, карта за квалификация, дали превозното средство е включено в лиценз за извършване на обществен превоз", посочи Николов.

При инспекцията е открита неизправност на една от габаритните светлини, за която водачът ще бъде санкциониран. Николов уточни, че съвместният контрол с „Автомобилна администрация“ се извършва ежемесечно. На интервали от няколко месеца пък се провеждат по-мащабни проверки, в които се включват и други институции.

При евентуалното въвеждане на единен контролен орган на пътя проверките би трябвало да се извършват за по-кратко време, смята Николов.

"Очаквам да стане може би по-бързо да се извършват проверките, тъй като в момента водачът първо ние му извършваме проверка за алкохол, редовност на документи и т.н. Впоследствие трябва да отиде при колегите от „Автомобилна администрация“, за да извършат техните проверки. Може би ще се съкрати времето за проверките и ще бъдат проверявани повече водачи и товарни автомобили", отбеляза той.

Николов не даде оценка дали „Пътна полиция“ има необходимото оборудване, за да поеме целия контрол, който сега е разпределен между различни институции. Все още не е ясно и по какъв начин ще бъде приложена реформата, както и дали обединяването на контролните функции действително ще ускори и подобри проверките на пътя.

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