Двама загинали и 26 пострадали при катастрофи през последното денонощие

През изминалото денонощие в страната са станали 20 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали двама души, а 26 са пострадали, съобщиха от пресцентъра на МВР на своя уебсайт.

В София са регистрирани две тежки и 23 леки катастрофи. При тях са пострадали трима души.

От началото на септември са станали 338 тежки катастрофи, сочат данните. При тях жертвите са 15, а пострадалите - 417 души.

От началото на годината са регистрирани 4830 катастрофи, при които са загинали 328 души, а 5994 са пострадали. За същия период на 2025 г. реално загиналите участници в движението по пътищата са 309, което означава, че през 2026 г. жертвите са с 19 повече.