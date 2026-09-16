Двама загинали и 26 пострадали при катастрофи през последното денонощие
20 пътнотранспортни произшествия са регистрирани в страната за последните 24 часа
През изминалото денонощие в страната са станали 20 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали двама души, а 26 са пострадали, съобщиха от пресцентъра на МВР на своя уебсайт.
В София са регистрирани две тежки и 23 леки катастрофи. При тях са пострадали трима души.
От началото на септември са станали 338 тежки катастрофи, сочат данните. При тях жертвите са 15, а пострадалите - 417 души.
От началото на годината са регистрирани 4830 катастрофи, при които са загинали 328 души, а 5994 са пострадали. За същия период на 2025 г. реално загиналите участници в движението по пътищата са 309, което означава, че през 2026 г. жертвите са с 19 повече.