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Телевизионен хеликоптер катастрофира в Ел Ей, има загинали

Телевизионен хеликоптер катастрофира в Ел Ей, има загинали
АП/БТА

При последвалото падане на летателния апарат също има жертви

Телевизионен хеликоптер, заснемащ последиците от пътнотранспортно произшествие, катастрофира вчера в жилищен район на Лос Анджелис и бе погълнат от пламъци, информираха световните агенции Асошиейтед прес и Франс прес.

Трагичният инцидент се е разиграл около 19:00 ч. в непосредствена близост до ниска търговска сграда в предградието „Чатсуърт“. Водещ от местния канал Ен Би Си 4 (NBC4) потвърди в ефир, че разбилата се машина е собственост на тяхната медия. Вертолетът е прелитал над северозападната част на града с цел да отрази тежък сблъсък между автобус и лек автомобил, при който първоначално бе съобщено за най-малко три жертви и няколко ранени.

По данни на пожарната служба на Лос Анджелис самата катастрофа с автобуса е отнела живота на поне двама души, а шестима са пострадали. При последвалото падане на летателния апарат също има жертви, като говорителят на пожарната Брандън Силвърман уточни по време на пресконференция, че поне един от загиналите се е намирал на прилежащия паркинг до сградата. Към момента не е напълно изяснено дали останалите двама смъртни случая са на хора от земята или на членове от екипажа на вертолета.

По презумпция американските медийни хеликоптери извършват полети в състав от двама души – пилот и телевизионен репортер, отговорен за заснемането на кадрите. Журналистическата гилдия в Лос Анджелис – втория по големина мегаполис в САЩ – се намира в условия на свирепа конкуренция. Агенция АФП подчертава, че много от каналите редовно вдигат във въздуха собствени машини за живо отражение на пожари, гонитби с полицията и други инциденти, въпреки че въздушното пространство над града е изключително натоварено.

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