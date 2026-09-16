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Левски предлага нов договор на основен футболист

Левски предлага нов договор на основен футболист
БТА

Акрам Бурас е обвързан с клуба до лятото на 2028 година

Халфът Акрам Бурас е поредният играч, на който Левски е предложил нов договор. Алжирецът е обвързан със „сините“ до лятото на 2028 г., но на „Герена“ са много доволни от него и искат да го задържат и след това. А не е тайна, че няколко френски отбора приявяват интерес към него.

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Новата сделка ще включва сериозно увеличение на възнаграждението на футболиста, което е напълно заслужено с оглед на ключовата му роля в тактическата постройка на Хулио Веласкес. Испанският наставник приема всяко отсъствие на твърдия си титуляр като тежък удар, особено след неотдавнашните му проблеми с травми.

Бурас дойде в Левски през миналото лято от МК Алжер срещу сумата от 350 000 евро и бързо се утвърди като водеща фигура в отбора. Той пропусна последните мачове, след като получи контузия в двубоя срещу Септември преди месец и половина и мнозина отдават отстъплението в играта на тима именно на неговото отсъствие.

Общо за Левски Бурас има 37 мача във всички турнири, в които е отбелязал 5 гола.

 

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