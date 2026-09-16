101 пожара са загасени в страната през последното денонощие

На територията на страната през изминалото денонощие са загасени 101 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. Сигналите за произшествия, на които са реагирали звената, са общо 130.

От регистрираните пожари 14 са били с преки материални щети, като три са възникнали в жилищни сгради. При други 87 пожара не са нанесени материални щети, а 36 от тях са били в сухи треви, горска постеля и храсти. Един човек е пострадал при пожарите.

В рамките на денонощието са извършени още 26 спасителни дейности и помощни операции.