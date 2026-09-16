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Димитър Манолов: Вероятно 98% от минимални пенсии не са покрити от осигурителни плащания

Димитър Манолов: Вероятно 98% от минимални пенсии не са покрити от осигурителни плащания
Снимка: БТА

Голямата реформа трябва да започне от образованието, смята Добрин Иванов

Вероятно 98% от отпуснатите минимални пенсии не са покрити от осигурителни плащания. В Кодекса за социално осигуряване (КСО) има абсурдна глава - пенсии от нетрудова дейност. Това е абсурд! Пенсията е доход, който настъпва при осигурителния риск "старост". всичко останало не е пенсии. Ковид добавката не ѝ беше мястото при пенсиите. Пенсионната система трябва да бъде освободена от социалните плащания. Това заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов пред БНТ.

Изпълнителният заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов обясни какъв е сегашния бюджет. „Над 70% от разходните в бюджета са за пенсионно-осигурителни плащания, социални плащания и заплати, тоест се създава нисък периметър за действие и политики. Изваждането на социалните плащания от осигурителната система в социалната ще върне справедливостта. Това е реформата, която очакваме. Пробойните трябва да бъдат запушени, една от тях е системата за инвалидност“, допълни Иванов.

Манолов е категоричен, че таванът на пенсиите трябва да отпадне: „Максималната пенсия е измислена величина. Максималният осигурителен доход имаше смисъл тогава, когато данъчната система беше прогресивна.“

Той изтъкна още абсурди на пенсионната система - "ако от 1999 г. досега сте се осигурявали на максималния осигурителен доход, няма да получите максимална пенсия". 

Добрин Иванов каза, че това е тръгнало от изискването човек да избере 3 осигурителни години за формиране на пенсия и някои хора са записали учудващи суми, за които не се знае дали са били реални.   

"Много се плаша от думата "реформа", досега до нищо хубаво не ни е довела. Вчера се сблъсках с казус - искам да видя как ще съкратят работещите в Агенцията по вписвания и в Търговския регистър, на които им пушат главите как ще извършат вписването на капитал от лева в евро. Като ги оптимизират с 10% - да видим докъде ще стигнат нещата. Нужна е малко мисъл, не заклинания, които се харесват на хора с ограничено мислене", каза Димитър Манолов. 

Според представителя на АИКБ голямата реформа трябва да започне от образованието. "Оттам трябва да се започне. Когато имаме такива бюджети, това определя бъдещето и икономиката", каза Добрин Иванов.

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