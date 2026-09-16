Тайна врата, камери и 368 растения: Модерната наркооранжерия край Стара Загора

Модерно оборудвана оранжерия за отглеждане на канабис беше открита при специализирана полицейска операция в къща в старозагорското село Змейово. Криминалистите са намерили 368 растения от рода на конопа, десетки вакуумирани пакети със суха растителна маса и около 2,5 килограма марихуана. Предварителната стойност на иззетото се оценява на около 705 хил. евро, като се очаква сумата да нарасне.

По случая е задържан 45-годишен мъж. Първоначално в ареста е била отведена и 29-годишна жена.

Оранжерията е била изградена в специално пригодени помещения и е разполагала с вентилационна и климатична система, автоматизирано напояване, влагомери и десетки LED лампи.

„В изпълнение на основните приоритети на МВР и на прокуратурата на Република България, а именно борбата с наркоразпространението, производството и отглеждането на наркотици, в село Змейово бяха предприети действия по проверка на имот, обитаван от мъж на 45-годишна възраст и жена на 29 години", обясни комисар Асен Йорданов, заместник-директор на Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

Прикрита врата отвела полицаите до оранжерията

При проверката криминалистите стигнали до отделно избено помещение. Там забелязали фиксирани с болтове платна на стената, зад които се оказал скрит достъп до други помещения.

„В хода на проверката на имота колегите установяват отделно избено помещение, където вътре в него на стената намират фиксирани платна с болтове. След разглобяването им там намират подход към други помещения с прикрита врата и именно там са намерени и растенията – 368 растения от рода на конопа, 68 вакуумирани найлонови торби, поставени в два фризера, и около 2,5 килограма марихуана в найлонови торби", разказа комисар Йорданов.

По данни на полицията в изграждането на съоръжението са били вложени значителни средства. То е било снабдено с необходимата техника за контролирано отглеждане на растения на закрито.

„Може да кажем, че са инвестирани средства и време за изграждането на оранжерията – с вентилационна, климатична система, напоителна система, влагомери, абсолютно всичко необходимо за отглеждане на растения на закрито, десетки LED лампи. Инвестирани са сериозни средства и време – модерна лаборатория за отглеждане", посочи заместник-директорът на полицията.

Камери следели целия имот

По думите на заместник-окръжния прокурор на Стара Загора Георги Николов дейността е била организирана при висока степен на секретност. Къщата е била оборудвана с множество камери, позволяващи и дистанционно наблюдение.

„Къщата е опасана навсякъде с камери, осъществява се постоянно наблюдение на имота, включително и дистанционно. Мъжът е задържан извън имота, обявен е незабавно за общодържавно издирване и е задържан в област Стара Загора."

45-годишният мъж вече е привлечен като обвиняем. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и глоба до 100 000 лева.

Задържаната първоначално 29-годишна жена не е привлечена като обвиняема, тъй като според прокуратурата към момента няма доказателства за нейно участие.

„Няма данни за нейното участие в извършването на престъплението. Основният е той, който е извършил всичко – отглеждането на конопа, събирането на марихуаната и подготовката за разпространение", поясни Георги Николов.

Прокуратурата ще поиска от съда постоянен арест за обвиняемия. Работата по случая продължава.