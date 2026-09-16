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Европейският парламент в Страсбург посреща изложба за Христо Ботев

Европейският парламент в Страсбург посреща изложба за Христо Ботев
Снимка: БТА

Инициативата е на евродепутата Кристиан Вигенин

Европейският парламент в Страсбург ще бъде домакин на специална експозиция, която представя жизнения път и революционното дело на Христо Ботев. Културната инициатива се организира по идея на българския евродепутат Кристиан Вигенин, предава БТА.

В официалната церемония по откриването ще се включи президентът Илияна Йотова, която ще приветства присъстващите. Списъкът с официални гости включва външния министър Велислава Петрова, министъра на правосъдието Николай Найденов, както и редица представители на родни и европейски структури. Специална покана е отправена и към Ася Николова, която ръководи Националния музей „Христо Ботев“ в Калофер.

Самата изложба е дело на УниБИТ и се състои от 20 документални пана. Те съчетават снимков материал и исторически факти за поета-революционер, а подробности за концепцията ще разкрие съавторът на проекта проф. Ваня Добрева. Тържествената програма ще бъде обогатена от възпитаниците на местното българско училище „Христо Ботев“.

Експозицията ще бъде разположена в сградата на Европейския парламент, където ще остане на разположение на гостите и евродепутатите.

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