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Божанов призова Йотова и Вълчев да се разграничат от Валерия Велева заради „Петрохан“ (ВИДЕО)

Божанов подчерта, че сексуалните посегателства срещу деца трябва да бъдат категорично осъждани

Божидар Божанов призова кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев да се разграничат от журналиста Валерия Велева и да напуснат инициативния комитет, който издига кандидатурите им. Повод за изказването му са публичните позиции около случая „Петрохан“ и разследването на обстоятелствата по него.

„Призовавам госпожа Йотова и господин Вълчев, които са журналисти, да се разграничат незабавно от госпожа Валерия Велева, да излязат от инициативния комитет, защото такава безотговорност към пострадали лица е абсолютно недопустима – не само от журналистическа, а и от етична гледна точка“, заяви Божанов.

Валерия Велева е сред членовете на инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Йотова и Вълчев за президентските избори. В него участват представители на политиката, науката, културата, спорта и медиите.

Божанов подчерта, че сексуалните посегателства срещу деца трябва да бъдат категорично осъждани. Според него обаче трябва да се прави разграничение между защитата на пострадалите и въпросите, свързани с действията на прокуратурата и разследващите органи по случая.

Божанов поиска повече информация за разследването

По думите му е необходима по-голяма прозрачност относно предприетите действия и резултатите от извършените експертизи.

„Ние сме поискали от първия ден да видим какви са експертизите, какви са действията на разследващите. Има неща, които все още не са известни“, посочи той.

Божанов подчерта още, че личните данни и самоличността на пострадалите трябва да бъдат защитени. Същевременно според него обществото трябва да получава информация за съществените обстоятелства около разследването, без това да застрашава правата и интересите на засегнатите лица.

„Не виждаме да го прави и ние ще продължим да пускаме информация за разследването“, каза още той.

Божанов настоя въпросите около действията на прокуратурата и разследващите органи да бъдат разглеждани отделно от оценката за евентуални сексуални посегателства срещу непълнолетни, които по думите му трябва да бъдат категорично осъждани.

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