Елитен съдия изненадващо сложи край на кариерата си

Елитният български съдия Драгомир Драганов изненадващо обяви, че прекратява кариерата си. 45-годишният варненец е един от най-опитните рефери у нас и попадна в списъка на БФС и за настоящия сезон. Драганов публикува пост, в който отправя критики към „силния човек в съдийството“, който по думите му е бил част от Съдийската комисия и преди 15 години, и сега.

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В допълнение към поста си Драганов пусна три видеоклипа от мачове на Левски (срещу Ботев Пловдив, Лудогорец и Пирин), като в първите два Драганов е на ВАР, а на третия е главен съдия на терен.Варненският рефер сподели, че иска да покаже, че няма тендеция в отсъжданията за и против даден отбор.

„В живота си нищо не съм правил на всяка цена! За тези 26 години оставям зад себе си близо 200 мача в първа лига, 2 финала за купата на България, 1 финал за суперкупата, участие на EURO U-21 и общо 86 мача извън България", пише Драганов.

„Преди 15 години бях свидетел как съдии се вадиха от ранглистата 1 час след мач. По ирония на съдбата или не силния човек в съдийството тогава и сега е част от СК. После излезе в болничен и имах уникалния шанс да участвам в рестарта на Българското съдийство. Не смятам, че заслужавам при спорно положение да изляза от съдийството по същия начин и затова реших да прекратя сам кариерата си", допълва още съдията.