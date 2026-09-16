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Задържаха трима криминално проявени мъже за наркотици във Видинско

Задържаха трима криминално проявени мъже за наркотици във Видинско
МВР - Видин

Полицията иззе екстази, амфетамин, канабис и седем свежи конопени растения

При полицейска операция срещу наркопрестъпността във Видинско са задържани трима мъже, съобщиха от полицията. Акцията е проведена на 15 септември във Видин и с. Градец.

В рамките на специализираните действия служителите на реда са иззели екстази, амфетамин, сух канабис и свежи конопени растения. Задържаните трима мъже са криминално проявени.

Полицията във Видин продължава активните действия срещу наркоразпространението в региона.

При проверка на два адреса във Видин, обитавани от 39-годишен мъж, са открити различни видове наркотични вещества. Служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ са иззели 11.5 грама разноцветни кристали и три таблетки, 72 грама суха зелена листна маса и 14 грама бяло прахообразно вещество.

Резултатите от полевия наркотест показали, че кристалите и таблетките са MDMA (екстази), зелената листна маса е канабис, а белият прах - амфетамин. По първоначални данни наркотиците са били предназначени за пласиране в региона.

Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа. Разследването по случая продължава.

При обход в землището на с. Градец служители на РУ-Видин са задържали 50-годишен мъж от с. Делейна, който поливал засадени конопени растения. Растенията били открити в близост до брега на р. Тополовец, където оперативна група извършила оглед на място.

Иззети са пет растения с височина между 255 и 420 см, както и шише с течна растителна тор и кофа. Мъжът е задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка.

При отделно претърсване на частен имот в с. Градец, обитаван от 46-годишен местен жител, са открити още три свежи конопени растения. Те били засадени в метални варели и били високи между 240 и 300 см. Обитателят на имота също е задържан за 24 часа.

По двата случая в районното управление са образувани досъдебни производства по чл. 354в, ал. 1 от Наказателния кодекс.

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