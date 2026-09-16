Феновете на Левски изкупиха половината стадион за 24 часа
Изкупени са 18 500 билета, но остават още толкова за мача със Залцбург
Феновете на Левски купиха близо 18 500 билета за по-малко от 24 часа след пускането на пропуските в свободна продажба. „Сините" започват своето участие в основната фаза на Лига Европа с домакинство на Ред Бул Залцбург на Националния стадион „Васил Левски".
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В същото време обаче на стадиона все още има 18 301 свободни места. Общият капацитет за срещата е 36 679, което означава, че почти половината от наличните места все още могат да бъдат заети. Сектор „А" вече е изцяло пълен, като над 70% от капацитета на Сектор „В" също е запълнен. Най-много свободни места има в Секторите „Б" и „Г".
Междувременно спортният директор Левски Георги Костадинов разкри, че плановете за зимна селекция на клуба са много по-скромни. „През зимата със сигурност ще бъдем по-скромни на трансферния пазар, но имаме набелязани позиции и план за действие. Търсенето не е преставало и ще продължи. Надявам се да вдигнем класата на отбора на определени позиции драстично“, заяви Костадинов.