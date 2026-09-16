Феновете на Левски изкупиха половината стадион за 24 часа

Феновете на Левски купиха близо 18 500 билета за по-малко от 24 часа след пускането на пропуските в свободна продажба. „Сините" започват своето участие в основната фаза на Лига Европа с домакинство на Ред Бул Залцбург на Националния стадион „Васил Левски".

Левски предлага нов договор на основен футболист

В същото време обаче на стадиона все още има 18 301 свободни места. Общият капацитет за срещата е 36 679, което означава, че почти половината от наличните места все още могат да бъдат заети. Сектор „А" вече е изцяло пълен, като над 70% от капацитета на Сектор „В" също е запълнен. Най-много свободни места има в Секторите „Б" и „Г".

Междувременно спортният директор Левски Георги Костадинов разкри, че плановете за зимна селекция на клуба са много по-скромни. „През зимата със сигурност ще бъдем по-скромни на трансферния пазар, но имаме набелязани позиции и план за действие. Търсенето не е преставало и ще продължи. Надявам се да вдигнем класата на отбора на определени позиции драстично“, заяви Костадинов.